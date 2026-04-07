【今日の献立】2026年4月7日(火)「失敗しない！基本のマカロニグラタン」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「失敗しない！基本のマカロニグラタン」 「オニオンリング」 「イチゴとカッテージチーズのサラダ」 の全3品。
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。
【主食】失敗しない！基本のマカロニグラタン
鶏もも肉とマカロニのシンプルなグラタンです。ホワイトソースは粉っぽさがなくなるまでよく炒めるのがポイント！
調理時間：40分
カロリー：809Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/3(鶏もも肉のg数の0.8%)
玉ネギ 1/2個
グリンピース (生)大さじ4
マカロニ 80g
サラダ油 少々
牛乳 350ml
バター 25g
小麦粉 大さじ3
塩 適量 ピザ用チーズ 適量
2. 火を止めて小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ、再び火にかけて炒める。牛乳を2〜3回に分けて加え、その都度良く混ぜる。
粉っぽさをなくすために、しっかり炒めてください。
3. トロミがついたらグリンピースとマカロニを加え、塩で味を調えて耐熱容器に移し、ピザ用チーズをのせてトースターで美味しそうな焼き色がつくまで焼く。
【副菜】オニオンリング
思わず手が伸びるおやつにもおすすめな一品。
調理時間：10分
カロリー：369Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
小麦粉 大さじ1
＜衣＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ4
水 大さじ4
パン粉 適量 揚げ油 適量 ハーブソルト 適量 ケチャップ 適量
2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきり、器に盛る。お好みでハーブソルトやケチャップをつけていただく。
【副菜】イチゴとカッテージチーズのサラダ
見た目も鮮やかなサラダ。
調理時間：10分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1
バルサミコ酢 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1
塩 少々
ベビーリーフ 1袋
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。
【主食】失敗しない！基本のマカロニグラタン
鶏もも肉とマカロニのシンプルなグラタンです。ホワイトソースは粉っぽさがなくなるまでよく炒めるのがポイント！
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：809Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (小)1枚
塩 小さじ1/3(鶏もも肉のg数の0.8%)
玉ネギ 1/2個
グリンピース (生)大さじ4
マカロニ 80g
サラダ油 少々
牛乳 350ml
バター 25g
小麦粉 大さじ3
塩 適量 ピザ用チーズ 適量
【下準備】鶏もも肉はひとくち大に切り、塩をもみ込む。玉ネギは縦薄切りにする。マカロニは表示の時間通りにゆでてザルに上げ、くっつかないようにサラダ油をからめる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに玉ネギ、バターを入れて中火で炒め、しんなりしてきたら鶏もも肉を加え、表面の色が白っぽくなるまで炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 火を止めて小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ、再び火にかけて炒める。牛乳を2〜3回に分けて加え、その都度良く混ぜる。
©Eレシピ
粉っぽさをなくすために、しっかり炒めてください。
3. トロミがついたらグリンピースとマカロニを加え、塩で味を調えて耐熱容器に移し、ピザ用チーズをのせてトースターで美味しそうな焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
【副菜】オニオンリング
思わず手が伸びるおやつにもおすすめな一品。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：369Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）玉ネギ 1個
小麦粉 大さじ1
＜衣＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ4
水 大さじ4
パン粉 適量 揚げ油 適量 ハーブソルト 適量 ケチャップ 適量
【下準備】玉ネギは上下を少し切り落とし、幅1cmの横輪切りにしてバラしておく。＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋に玉ネギを入れ、小麦粉を加えてビニールごと振ってまんべんなくまぶし、＜衣＞に通してパン粉をつける。
©Eレシピ
2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきり、器に盛る。お好みでハーブソルトやケチャップをつけていただく。
©Eレシピ
【副菜】イチゴとカッテージチーズのサラダ
見た目も鮮やかなサラダ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）イチゴ 1/2パック カッテージチーズ 50g
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1
バルサミコ酢 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1
塩 少々
ベビーリーフ 1袋
【下準備】イチゴはヘタを取り、縦半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、イチゴ、カッテージチーズ、ベビーリーフを和え、器に盛る。
©Eレシピ