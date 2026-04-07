プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「失敗しない！基本のマカロニグラタン」 「オニオンリング」 「イチゴとカッテージチーズのサラダ」 の全3品。
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。

【主食】失敗しない！基本のマカロニグラタン
鶏もも肉とマカロニのシンプルなグラタンです。ホワイトソースは粉っぽさがなくなるまでよく炒めるのがポイント！

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調理時間：40分
カロリー：809Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (小)1枚
  塩  小さじ1/3(鶏もも肉のg数の0.8%)
玉ネギ  1/2個
グリンピース  (生)大さじ4
マカロニ  80g
  サラダ油  少々
牛乳  350ml
バター  25g
小麦粉  大さじ3
塩  適量 ピザ用チーズ  適量

【下準備】

鶏もも肉はひとくち大に切り、塩をもみ込む。玉ネギは縦薄切りにする。マカロニは表示の時間通りにゆでてザルに上げ、くっつかないようにサラダ油をからめる。

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【作り方】

1. フライパンに玉ネギ、バターを入れて中火で炒め、しんなりしてきたら鶏もも肉を加え、表面の色が白っぽくなるまで炒め合わせる。

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2. 火を止めて小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ、再び火にかけて炒める。牛乳を2〜3回に分けて加え、その都度良く混ぜる。

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粉っぽさをなくすために、しっかり炒めてください。
3. トロミがついたらグリンピースとマカロニを加え、塩で味を調えて耐熱容器に移し、ピザ用チーズをのせてトースターで美味しそうな焼き色がつくまで焼く。

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【副菜】オニオンリング
思わず手が伸びるおやつにもおすすめな一品。

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調理時間：10分
カロリー：369Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

玉ネギ  1個
  小麦粉  大さじ1
＜衣＞
  溶き卵  1個分
  小麦粉  大さじ4
  水  大さじ4
パン粉  適量 揚げ油  適量 ハーブソルト  適量 ケチャップ  適量

【下準備】

玉ネギは上下を少し切り落とし、幅1cmの横輪切りにしてバラしておく。＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

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【作り方】

1. 抗菌袋に玉ネギを入れ、小麦粉を加えてビニールごと振ってまんべんなくまぶし、＜衣＞に通してパン粉をつける。

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2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきり、器に盛る。お好みでハーブソルトやケチャップをつけていただく。

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【副菜】イチゴとカッテージチーズのサラダ
見た目も鮮やかなサラダ。

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調理時間：10分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

イチゴ  1/2パック カッテージチーズ  50g
＜ドレッシング＞
  砂糖  小さじ1
  バルサミコ酢  大さじ1
  EVオリーブ油  大さじ1
  塩  少々
ベビーリーフ  1袋

【下準備】

イチゴはヘタを取り、縦半分に切る。

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【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、イチゴ、カッテージチーズ、ベビーリーフを和え、器に盛る。

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