V8×“2人乗り”スポーツカーに期待高まる

2026年2月13日からインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」では、トヨタが新型「GR GT」を展示しました。

スポーツカーらしい大胆なスタイリングが来場者の視線を集め、会場では実車を間近で確認する多くの人の姿が見られました。

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公開直後からSNSでも話題となり、さまざまな意見や期待の声が寄せられています。

新型GR GTは、TOYOTA GAZOO Racingが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を体現するフラッグシップモデルとして開発が進められています。

トヨタ「2000GT」やレクサス「LFA」に続く存在と位置付けられ、ブランドの歴史を受け継ぐ象徴的な1台といえるでしょう。

開発では、低重心化や軽量・高剛性ボディ、そして空力性能の追求という3つの要素を軸に据え、走行性能の底上げが図られています。

ボディサイズは全長4820mm×全幅2000mm×全高1195mmと、ワイドで低いフォルムが際立つプロポーションです。ホイールベースは2725mm、乗車定員は2名とされています。

エクステリアは「空力ファースト」の思想のもと設計され、従来の常識にとらわれないアプローチで形作られています。

インテリアもドライバー中心の設計が徹底されており、視界や操作性を最優先にしたレイアウトを採用。スイッチ類はステアリング周辺に集約され、直感的な操作が可能です。

パワートレインには、新開発の4リッターV8ツインターボエンジンと1モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

システム最高出力は650馬力以上、最大トルクは850Nm以上（いずれも開発目標値）とされ、圧倒的なパフォーマンスが期待されています。

エンジンの動力はCFRP製トルクチューブを介してリアのトランスアクスルへと伝達され、新開発の8速ATと機械式LSDを通じて路面へと出力されます。

サウンド面では「クルマと対話できる音」「熱量の変化を感じられる音」といった演出も追求されており、ドライビング体験の質を高めています。

シャシにはトヨタ初となるオールアルミニウム骨格を採用し、ボディパネルにはアルミニウムとCFRPを組み合わせることで軽量かつ高剛性な構造を実現しています。

車両重量は1750kg以下、前後重量配分は前45：後55とされ、最高速度は320km／h以上が見込まれています。

サスペンションは前後ともに新設計のダブルウィッシュボーン式を採用し、タイヤには専用開発のミシュラン「パイロットスポーツカップ2」を装着。ブレーキにはブレンボ製カーボンディスクを組み合わせるなど、細部までこだわりが感じられます。

また、ブレーキを用いた挙動制御についてもプロドライバーとともに煮詰められており、走りの完成度向上が図られています。

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こうしたGR GTに対しては、すでに多くの反響が寄せられていましたが、その後もSNSではさらに関心が広がっています。

コメントでは「やっぱりV8っていいね」「この時代にV8は熱い」といった、パワートレインに対する期待の声が多く見られました。

また、「LFAが買えなかったから今回は本気で狙いたい」「市販されたら絶対欲しい」といった、購入意欲を示すコメントも目立ちます。

さらに「サーキットで走る姿を見てみたい」「これでタイム狙ったら相当速そう」といった走行性能への期待や、「ライバルはAMG GTあたりか」「価格は8000万から1億円くらい？」といった具体的なポジショニングや価格帯を予想する声も上がっています。

そのほかにも「これはLFAの再来では」「トヨタ本気すぎる」といったブランドへの期待感をにじませるコメントも見られ、単なるコンセプトにとどまらない存在として受け止められているようです。

全体としては、“トヨタが再び世界に向けて送り出す本格スーパースポーツ”として、多くのクルマファンの期待がさらに高まっている様子がうかがえます。