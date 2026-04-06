この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【質感いいよ！】忘れ物防止タグの新製品「Xiaomi Tag」を買ってみた！ iPhoneとAndroidスマートフォンの両対応です

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルにて「【質感いいよ！】忘れ物防止タグの新製品「Xiaomi Tag」を買ってみた！ iPhoneとAndroidスマートフォンの両対応です」と題した動画を公開した。新製品の「Xiaomi Tag」をレビューし、AppleとAndroidの両OSに対応する最大のメリットと、運用上の注意点を簡潔に解説している。



動画の冒頭で戸田は、艶消しの白いボディとシルバーの縁取りがあしらわれたデザインについて「めちゃくちゃかっこよくて、全体的にデザインはいい」と高評価。重量もわずか10gと、1円玉10枚分に相当する驚きの軽さであることを実測で示した。さらにIP67相当の防水・防塵性能を備え、安心して使える設計であると語る。



本製品の最大の強みとして、戸田はAppleの「探す」機能とAndroidの「デバイスを探す」機能の両方に対応している点を挙げる。AndroidとiPhoneの双方で実際の接続設定と音を鳴らすテストを行い、どちらの環境でもスムーズに動作することを実証。スマートフォンを別のOSに買い替えた際でも引き続き使える汎用性を「確かにいいなと思いました」と高く評価した。



一方で、辛口な評価も欠かさない。本体の形状や専用アクセサリーの少なさから、財布に入れたり自転車に貼り付けたりといった用途には不向きであり「キーホルダーに下げるような使い方だったら全く問題ない」と指摘。また、CR2032のボタン電池を採用している点についても、自身は充電式を好むため評価が分かれるポイントだと語った。



総評として、戸田はXiaomi Tagに58点という点数を付けた。1個1,980円、4個セットで5,980円という手頃な価格設定と両OS対応の汎用性は魅力的だが、用途が限られる点やボタン電池式であることがマイナス要素となった形だ。自身の持ち物の管理方法や、将来的なスマートフォンの買い替え計画を考慮した上で検討すべきアイテムと言えるだろう。