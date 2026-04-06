バルサンが初音ミクとコラボ！オリジナルサーキュレーターやアクスタが当たるキャンペーン
レックの殺虫剤ブランド「バルサン」は、4月よりバーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボキャンペーン「ミクと一緒にバルサン大作戦」を開始する。
ミクと一緒にバルサン大作戦
今回のコラボは、若年層へのブランド認知拡大を狙い、国内外で高い人気を誇るミクを起用して実施する。
X(旧Twitter)キャンペーンは4月1日〜19日まで実施。レック公式アカウントのフォローとキャンペーンのリポストでオリジナルQUOカードやステッカーが当たる。フォローと引用リポストで、オリジナルサーキュレーターとステッカーが抽選で当たる。
Xキャンぺーン 当選賞品
6月30日まで開催されるレシートキャンペーンでは、バルサンシリーズの対象商品を税別1,000円以上購入して応募することで、オリジナルコードレスクリーナーやアクリルスタンドなどの限定グッズが抽選で当たる。
レシートキャンぺーン 当選賞品
応募など詳細はキャンペーンページで案内している。
ミクと一緒にバルサン大作戦
今回のコラボは、若年層へのブランド認知拡大を狙い、国内外で高い人気を誇るミクを起用して実施する。
X(旧Twitter)キャンペーンは4月1日〜19日まで実施。レック公式アカウントのフォローとキャンペーンのリポストでオリジナルQUOカードやステッカーが当たる。フォローと引用リポストで、オリジナルサーキュレーターとステッカーが抽選で当たる。
Xキャンぺーン 当選賞品
6月30日まで開催されるレシートキャンペーンでは、バルサンシリーズの対象商品を税別1,000円以上購入して応募することで、オリジナルコードレスクリーナーやアクリルスタンドなどの限定グッズが抽選で当たる。
レシートキャンぺーン 当選賞品
応募など詳細はキャンペーンページで案内している。