なぜ阪神ファンは「334」という数字に反応するのか　「なんでや！ 阪神関係ないやろ！」に隠れたファン心理

かつて阪神ファンにとって“屈辱の数字”だった「334」。ところが今では、それをあえてネタにして笑い合う文化が根づいています。なぜ人は、傷ついた記憶を冗談に変えようとするのか。その背景には、ストレスを和らげ、前向きさを取り戻す「ユーモアコーピング」という心理効果がありました。

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『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』（集英社）より一部・抜粋再構成してお届けする。

阪神ファンに伝わる「334」

突然ですが、皆さんは「334」という数字を見て、思わずクスッと笑ってしまいますか？ それとも「なんのこと？」と首をかしげますか？



笑った皆さんは、ほぼ間違いなく「阪神ファン」か、かなりツウの野球ファンでしょう。なぜならこの数字は、阪神ファン自身、あるいは「野球界隈（野球好き）」の人々が、タイガースを茶化す際に「お約束」のようによく使うからです。



きっかけは05年、千葉ロッテマリーンズと対戦した「日本シリーズ」。タイガースにとって悲願の「20年ぶり日本一」がかかっていましたが、初戦は「10対１」の濃霧コールド負け。続く第２戦、第３戦も「10対０」「10対１」とあり得ないスコアで大敗しました。

最終戦こそ「３対２」と１点を争う好ゲームでしたが、終わってみれば合計スコアは「33対４」（４連敗）と、プロ野球史上に残る惨敗ぶりを記録したのです。



その後、10年にもマリーンズは日本シリーズに進出。阪神はというと、14年の和田豊監督時に、リーグ２位からCS（クライマックスシリーズ）を突破するまで進出できませんでした。



すると、テレビ番組などでくり返し、05年のシリーズを振り返る映像が流され、ネット上には阪神ファンを茶化す「334（33対４）」ネタが溢あふれかえりました。そこで、古傷をえぐられた阪神ファン（と思しき誰か）がネット上で放ったひと言が、「なんでや！ 阪神関係ないやろ！」。



以来、阪神ファンや野球ファンの一部は、「334円」や「３時34分」など「334」という数字を見ただけで、「なんでや！ 阪神関係ないやろ！」とセットで切り返すのが通例になりました。要するに、かつて古傷だったはずの「334」が、その後、阪神ファンのあいだで「笑い（冗談）」へと転換されたのです。



少し真面目に語ってしまいますが、人は、逆境や困難な状況が発生した際に、意図的に気持ちがなごむような言動をしたり、状況を「笑い」に換えたりすることで、ストレスを減らそうとする傾向があります。



これが、ユーモアコーピング（コーピング＝ストレス軽減などへの対処）と呼ばれるもの。とくに支援的ユーモアと呼ばれる概念が、様々な効果をもたらすことがわかっているのです。

「あかん阪神優勝してまう」

支援的ユーモアの目的は、自身が直面したピンチや嫌な出来事などを、あえて「笑い」に転換することで、自分や他者（友人など）を励ますこと。実際にもこうした行為によって、直面した問題・課題が軽くポジティブに思えてきたり、不安や抑うつが低減されたりすることが判明しています。



また場合によると、血圧や痛みの改善など、身体的健康にも寄与する可能性がある、とのこと（Martin, R. A.,（2001）,“Humor ,laughter, and physical health” ,Psychological Bulletin,127(4),pp.504-519 ほか）。



そして近年では、そのことが「主観的幸福感（ウェルビーイング）」を高める可能性が、数多くの研究で指摘されているのです。



まさに、先ほどの「334」「なんでや！ 阪神関係ないやろ！」が、その一例でしょう。そのほか、21年に登場した「あかん阪神優勝してまう（してしまう）」も、タイガースが好調で「優勝するかもしれない（でもダメかもしれない）」など、阪神ファンが葛藤する際に使われる支援的ユーモア。



同じく21年、途中まで首位をキープしていたタイガースの好成績に乗じて、大阪のテレビ局（朝日放送）が「あかん～」と題した関西ローカルの応援番組を放送すると、直後からタイガースの成績は急降下、結局は２位に終わりました。

以来、ファンは「今年は優勝できる？ できない？」など、自身の内面に心の乱れ（ざわつき）やストレスが生じた際、「あかん阪神優勝してまう」「それ、禁句（またしても優勝できない）やで」など、ファン同士のやり取りでユーモアに換えることで、自分たちを落ち着かせているのです。



こうした言動は、職場でもある程度有効です。複数の研究でも、メンバー間のコミュニケーションを促進したり、社会的距離を縮めたり、さらには業務パフォーマンスの向上にも有効だとする結果が示されています（Holmes, J.,(2006), Sharing a laugh ,Journal of Pragmatics,38, pp.26-50 ほか）。



皆さんも仕事などで「ちょっとした失敗」、たとえば会社の業績を著しく悪化させるような深刻なミスでなく、「やっちゃった」「次から気をつけます」程度の失敗をした際はぜひ、単純なダジャレでもいいので、自身や仲間を励ますユーモアコーピングを活用してみませんか？



文／牛窪恵

『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』（集英社）

牛窪恵

2026年3月5日

1,760円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4-08-790234-1

【野球でなく「幸せ」に関する本です！】

★「おひとりさま」「草食系」など数々の流行語を世に広め、「ホンマでっか!?ＴＶ」ほかテレビのコメンテーターでもおなじみのマーケッター・牛窪恵さん。大学教授でＭＢＡホルダーでもある著者が、推し活と行動経済学などの研究を経て導き出した「Well-being（幸福感）」に繋がるキーワード、それが「阪神ファンと熱狂」でした。

★みずからも熱狂的な阪神ファンで、毎年40試合前後を球場で観戦する著者だからこそ気づいた、彼らの体感的リアリティと行動心理の意外な関係。本書を読むことで、阪神ファン自身も気づいていない「幸福感」に繋がるヒントが、数多く得られるはずです。

★本書ではそうした実践的ヒントを、著名なマーケティング理論や女性ファン（TORACO）約3000人への調査・取材を通して独自分析し、わかりやすく展開します。



【効果と法則はこんなこと！】

■報酬の予測誤差＝「ダメな子ほど可愛い」が喜びをもたらす

■プラシーボ効果＝前向きな「思い込み」こそが幸運を呼ぶ

■ファンベース効果＝「熱狂」こそが幸福度を高める

■サンクコスト効果＝「今後も私（僕）がいなきゃ」が愛着を生む

■幸せの損益分岐点＝「小さな幸せ」の積み重ねが、幸福度を高める

■PERMAモデル＝「没頭」こそが、幸福持続の源泉に