第2子妊娠中の西野未姫、手作りおかず2品に反響「栄養満点でヘルシー」「子供も好きそう」
【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48でタレントの西野未姫が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおかずを公開し、注目を集めている。
【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「子供も好きそう」じゃがいも＆ブロッコリーで作ったおかず2品
西野は「今日TikTokライブで作ったおかず」とつづり、生配信中に調理したおかずを2品公開。じゃがいもを細切りにして和えたじゃがいもサラダと、ゆで卵が入った栄養満点なブロッコリーサラダを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「手際よく2品作るのすごい」「じゃがいもサラダの味付けが気になる」「栄養満点でヘルシー」「作ってみたい」「子供も好きそう」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「子供も好きそう」じゃがいも＆ブロッコリーで作ったおかず2品
◆西野未姫、手作りおかず2品公開
西野は「今日TikTokライブで作ったおかず」とつづり、生配信中に調理したおかずを2品公開。じゃがいもを細切りにして和えたじゃがいもサラダと、ゆで卵が入った栄養満点なブロッコリーサラダを披露した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「手際よく2品作るのすごい」「じゃがいもサラダの味付けが気になる」「栄養満点でヘルシー」「作ってみたい」「子供も好きそう」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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