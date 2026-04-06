オークワ<8217.T>は後場に入り弱含みの展開となっている。この日午後１時ごろ、２６年２月期連結決算を発表。売上高は２５２６億５５００万円（前の期比１．０％増）、営業利益は１８億７８００万円（同４１．４％増）で着地した。商品戦略や販売促進施策、マーケティング戦略など各種取り組みが奏功した。続く２７年２月期の売上高は２５５５億円（前期比１．１％増）、営業利益は２１億円（同１１．８％増）の見通し。配当予想は２６円（前期同額）とした。



あわせて、２７年２月期を最終年度とする中期経営計画を終了すると発表した。同計画で掲げる営業利益目標７０億円について、最終年度での達成が困難となり、いったん「未達」として取り下げるため。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギーコストや物流費の高騰など、外部環境の不透明感が極めて強く、現時点で合理的な達成時期を再設定することが困難と判断したという。これがネガティブ視されているようだ。



出所：MINKABU PRESS