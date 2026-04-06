【Waffree US】 4月6日 発売 価格： 99,800円 94,800円（5月31日まで）

金沢エンジニアリングシステムズは、分割キーボード「Waffree US」を4月6日に発売した。価格は99,800円。5月31日までは94,800円で販売している。

本製品は2025年1月に発売したJIS配列モデルの「Waffree」に続く、US配列の完全ワイヤレスの分割キーボード。左右に分かれたユニットで、ユニット間とホストPCでBluetooth接続に対応。USB接続も可能となっている。

筐体はアルミ削り出しで、ガスケットマウントを採用。キー配列は独自ツールの「WaffreeTool」で変更でき、オンボードメモリに保存する。

分割式のため左右ユニットを肩幅に合わせて配置可能で、デスクレイアウトの自由度を確保するという。充電時は側面ポートと左右のマグネットで結合することで、1本のケーブルで同時に充電できる。購入時に4種のキースイッチを選択可能で、購入後もはんだ付けなしでスイッチを交換できる。キースイッチは「The Salt Ice」（リニア、45gf）、「Gray Wood」（リニア、40gf）、「Kailh Box Brown」（タクタイル、45gf）、「Outem Silent Peach V2」（サイレントリニア、40gf）となっている。

(C) 2026 Kanazawa Engineering Systems inc.