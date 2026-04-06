AKB48千葉恵里「大人になりました」約8年前との比較写真に反響「綺麗なお姉さんになった」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/04/06】AKB48の千葉恵里が4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。8年前との比較ショットを公開し、話題になっている。
【写真】22歳AKB人気メンバー「すっかり素敵な美女に」約8年前との比較ショット
千葉は「初めてのジェリービーンズ 8年ぶりぐらい！！大人になりました！」とつづり、AKB48の楽曲「初めてのジェリービーンズ」の衣装を着用した2枚の写真を投稿。4月4日に開催された「AKB48 春コンサート2026『私たちだけじゃダメですか？』Part 1：Again」で披露したピンクの衣装姿と、約8年前に「夢を死なせるわけにいかない」公演に出演していた当時の黄色衣装姿を並べて公開した。
この投稿にファンからは「どっちも可愛いけど、本当に綺麗なお姉さんになった」「年月の速さに驚き」「すっかり素敵な美女に」「エモすぎる」「美少女と美女が並んでる」とコメントしている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKB人気メンバー「すっかり素敵な美女に」約8年前との比較ショット
◆8年前の「ジェリービーンズ」再現ショット公開
千葉は「初めてのジェリービーンズ 8年ぶりぐらい！！大人になりました！」とつづり、AKB48の楽曲「初めてのジェリービーンズ」の衣装を着用した2枚の写真を投稿。4月4日に開催された「AKB48 春コンサート2026『私たちだけじゃダメですか？』Part 1：Again」で披露したピンクの衣装姿と、約8年前に「夢を死なせるわけにいかない」公演に出演していた当時の黄色衣装姿を並べて公開した。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿にファンからは「どっちも可愛いけど、本当に綺麗なお姉さんになった」「年月の速さに驚き」「すっかり素敵な美女に」「エモすぎる」「美少女と美女が並んでる」とコメントしている。（modelpress編集部）
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