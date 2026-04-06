沖田愛加アナ、妹＆弟を顔出し公開「そっくり」「美男美女遺伝子すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が4月4日、自身のInstagramを更新。弟と妹を顔出しで公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人アナ「系統違う可愛さ」“そっくり”美人妹との2ショット
沖田アナは「妹と弟とごはん」とつづり、それぞれとの2ショット写真や、弟との動画を公開。沖田の誕生日と「弟よ留学おつかれさまあ」と弟の留学への慰労会を兼ねた食事だったようで、沖田はバースデーケーキの載ったプレートを、弟も「留学おつかれさま」とつづられたプレートを手にしている。また、妹とのショットでは、2人で顔を寄せ合って笑顔を見せている。
動画では、「おめでとう」と言い合うなごやかなきょうだいの様子が捉えられており「似てる？」と言葉が添えられている。
この投稿に、ファンからは「妹さんと特に似てる」「妹さんと系統違う可愛さ」「そっくり」「美男美女遺伝子すごい」「イケメンと美女しかいない空間」「いい笑顔」「仲良しきょうだいほっこり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「系統違う可愛さ」“そっくり”美人妹との2ショット
◆沖田愛加アナ、妹＆弟を顔出し公開
沖田アナは「妹と弟とごはん」とつづり、それぞれとの2ショット写真や、弟との動画を公開。沖田の誕生日と「弟よ留学おつかれさまあ」と弟の留学への慰労会を兼ねた食事だったようで、沖田はバースデーケーキの載ったプレートを、弟も「留学おつかれさま」とつづられたプレートを手にしている。また、妹とのショットでは、2人で顔を寄せ合って笑顔を見せている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「妹さんと特に似てる」「妹さんと系統違う可愛さ」「そっくり」「美男美女遺伝子すごい」「イケメンと美女しかいない空間」「いい笑顔」「仲良しきょうだいほっこり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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