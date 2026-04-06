【新興国通貨】中国市場は休場、オフショア人民元円は一時史上最高値更新＝中国人民元



中国市場は清明節で休場。ドルオフショア人民元（CNH）は一時6.8800割れまでドル安もすぐに反発し、上値トライ。その後下げる前の水準でもみ合いと、往って来い。対円では一時23.205を付け、直近高値を更新。2010年のオフショア市場開始後の最高値。国市場は清明節で休場。ドルオフショア人民元は一時6.8800割れまでドル安もすぐに反発し、上値トライ。その後下げる前の水準でもみ合いと、往って来い。対円では一時23.205を付け、直近高値を更新。2010年以来の高値圏。その後の元の戻りに23.15円台を付けた。



CNHJPY 23.172 USDCNH 6.8870

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