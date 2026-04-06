目黒蓮がナチュラル長髪姿で微笑む自撮りに「破壊力えぐい」「激メロめめ」近影ショット大反響
目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramストーリーズにて、近影ショットを投稿し、ファンを喜ばせている。
【写真】長髪＆サングラス姿の目黒蓮／「晴れ風」特製グラス／爽やかな白シャツ×デニム姿の目黒蓮（CMオフショット）
■目黒蓮が「晴れ風」限定グラスをゲット！
目黒は「内村さんの手書きメッセージと僕が描いた桜のイラストグラス！ゲット！」と綴り、1枚のセルフィーを投稿。自身が出演するキリンビール「晴れ風」の特製グラスを持ち、頬下まで伸びた前髪をセンター分けにしたナチュラルなヘアスタイルで微笑んでいる。
SNSには、「ため息でるほどかっこいい」「めめがさらにイケメンになってる」「髪の毛長いまま帰ってきて欲しい」「長髪の破壊力えぐいてー」「目黒くんのロングヘアがメロすぎ」「笑顔がかわいい」「自撮り最高」「激メロめめが現れた」など、大きな反響が寄せられている。
なお、目黒が持っている特製グラスは数量限定で「晴れ風」についてくるもの。内村光良の「愛飲御礼！」という手書きメッセージと、目黒が描いた桜の花のイラストが入っている。
目黒蓮のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/stories/sn_meguro.ren_official/
■満開の桜を見上げる目黒蓮
現在カナダに滞在中の目黒。3月30日に行われた「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」では、カナダから生中継で参加した。
自身のInstagramでは、「ちょっと散歩したときの写真と、昨日の発表会の写真です！」と綴り、満開の桜並木の下で“晴れ風”のうちわを手にした姿など、6枚の写真を公開した。
■写真：目黒蓮がゲットした「晴れ風」特製グラス
■写真：目黒蓮、爽やかな白シャツ×デニムのCMオフショット
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