目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramストーリーズにて、近影ショットを投稿し、ファンを喜ばせている。

【写真】長髪＆サングラス姿の目黒蓮／「晴れ風」特製グラス／爽やかな白シャツ×デニム姿の目黒蓮（CMオフショット）

■目黒蓮が「晴れ風」限定グラスをゲット！

目黒は「内村さんの手書きメッセージと僕が描いた桜のイラストグラス！ゲット！」と綴り、1枚のセルフィーを投稿。自身が出演するキリンビール「晴れ風」の特製グラスを持ち、頬下まで伸びた前髪をセンター分けにしたナチュラルなヘアスタイルで微笑んでいる。

SNSには、「ため息でるほどかっこいい」「めめがさらにイケメンになってる」「髪の毛長いまま帰ってきて欲しい」「長髪の破壊力えぐいてー」「目黒くんのロングヘアがメロすぎ」「笑顔がかわいい」「自撮り最高」「激メロめめが現れた」など、大きな反響が寄せられている。

なお、目黒が持っている特製グラスは数量限定で「晴れ風」についてくるもの。内村光良の「愛飲御礼！」という手書きメッセージと、目黒が描いた桜の花のイラストが入っている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/sn_meguro.ren_official/

■満開の桜を見上げる目黒蓮

現在カナダに滞在中の目黒。3月30日に行われた「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」では、カナダから生中継で参加した。

自身のInstagramでは、「ちょっと散歩したときの写真と、昨日の発表会の写真です！」と綴り、満開の桜並木の下で“晴れ風”のうちわを手にした姿など、6枚の写真を公開した。

■写真：目黒蓮がゲットした「晴れ風」特製グラス

■写真：目黒蓮、爽やかな白シャツ×デニムのCMオフショット

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