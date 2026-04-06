早食いは太るもと！ ゆっくり食べるだけで早くやせる理由とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

早食いは太るもと！ ゆっくり食べるだけで早くやせる理由とは

早食いの3大リスクと痩せるコツ

ゆっくり食べるのも、やせる食べ方の１つ。シンプルなことですが、これがとても効果的です。よく噛まずに早食いすると、短時間で多くの糖質が胃腸に送られ、血糖値が急上昇します。これまで説明したように、急激な血糖値の上昇は太る原因になるし、脂肪肝にも繋がります。さらにはインスリンの大量分泌ですい臓に負担がかかり、糖尿病のリスクまで高めることに。

これに対して、よく噛んでゆっくり食べれば血糖値の上昇も緩やかになり、脂肪の合成も抑制できます。時間をかけて食べると満腹感を実感するので、食べ過ぎ防止にもなります。また、よく噛むことで血流がよくなって代謝が上がり、脂肪が燃焼されやすくなったり、唾液がたくさん出て歯周病の予防になったりといった効果もあります。

このように、ゆっくり食べることには多くのメリットがありますが、つい忙しさからか、早食いが習慣化している人が大勢います。そんな人は、次の点を心がけてみてください。

まず、朝食は20 分、昼食は25分、夕食は30分と、食事にかける時間を決めておきます。次に、一口30回噛むことを目標にしましょう。そして、一口食べたら必ず箸を置き、じっくりと味わう。これらを守れば、徐々にゆっくり食べる食習慣が身についてきます。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅