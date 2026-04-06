堂安律が先制ゴールに絡むも…フランクフルト、2点リードを守れず下位ケルンとドロー
[4.5 ブンデスリーガ第28節 フランクフルト 2-2 ケルン]
ブンデスリーガ第28節が5日に行われ、7位フランクフルトはホームで15位ケルンと2-2で引き分けた。2点リードから追いつかれ、これで2試合未勝利(1分1敗)。MF堂安律はスタメン出場し、後半23分までプレーした。
フランクフルトが先制したのは後半21分。右サイドの堂安がMFファレス・シャイビにつなぐと、シャイビがドリブルでペナルティエリア右に持ち運び、縦への突破から折り返す。これをFWヨナタン・ブルカルトが右足で押し込んだ。
堂安が交代で退いた直後の後半24分には、ボックス内中央のこぼれ球にFWアルノー・カリムエンドが反応。右足で豪快に蹴り込み、2-0とした。
ところが後半25分にケルンのMFヤクブ・カミンスキに個人技から1点を返されると、同38分にはサイド攻撃からDFアレッシオ・カストロモンテスに同点ゴールを献上。フランクフルトは優位な展開から勝ち点3を逃す結果に終わった。UEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場圏内の6位レバークーゼンとは10ポイント差となっている。
ブンデスリーガ第28節が5日に行われ、7位フランクフルトはホームで15位ケルンと2-2で引き分けた。2点リードから追いつかれ、これで2試合未勝利(1分1敗)。MF堂安律はスタメン出場し、後半23分までプレーした。
フランクフルトが先制したのは後半21分。右サイドの堂安がMFファレス・シャイビにつなぐと、シャイビがドリブルでペナルティエリア右に持ち運び、縦への突破から折り返す。これをFWヨナタン・ブルカルトが右足で押し込んだ。
ところが後半25分にケルンのMFヤクブ・カミンスキに個人技から1点を返されると、同38分にはサイド攻撃からDFアレッシオ・カストロモンテスに同点ゴールを献上。フランクフルトは優位な展開から勝ち点3を逃す結果に終わった。UEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場圏内の6位レバークーゼンとは10ポイント差となっている。