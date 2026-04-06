窓辺で猫が気持ちよさそうに日向ぼっこする光景は、見ているだけで癒されるもの。ところが、その姿をよく見ると、思わず笑ってしまうようなポーズに…。Xで33万表示、2.8万件のいいねを獲得した投稿には、「オープンスタイルカッコよすぎです！」「かわいいあんよ」などのコメントが寄せられました。

【写真：窓辺で日向ぼっこをしていた猫→『足の位置』が……独特なポーズ】

窓辺でのんびり過ごす猫

Xアカウント『こまるくん』に登場するのは、猫の「はる」くん。2022年12月に飼い主さんのお家に迎えられた、キジトラの男の子です。

ある日のこと、はるくんは窓辺で仰向けになって日向ぼっこをしていたそう。ところがよく見てみると…足の位置がなんとも独特だったのだとか。

パッカーンと開いた足は、見事に天井のほうへ向けられていたそう。上半身は少しひねられ、顔だけがカメラのほうを向いていたといいます。

思わず「どうなってるの？」と二度見してしまいそうな、なんとも器用な体勢。「フリースタイル日光浴」という飼い主さんの言葉が、ぴったりハマるワンシーンでした。

あんよが…自由すぎる『ポーズ』が話題

自由奔放なポーズでくつろぐはるくんの姿は、Xで3000件以上リポストされ、多くの人に「癒し」と「笑い」を届けてくれたようです。「アーティスティックスイミング」「金メダル獲得です！」「テクニカルですね～」「足がッ」「笑ってしまう」「お腹開放してビタミンD生成中！」など、たくさんのコメントが寄せられていました。

そんなお茶目な姿を披露してくれたはるくん。飼い主さんによると、お迎えして間もない頃には大きな病気を乗り越えたこともあったそうです。

今ではすっかり元気になり、のびのびとくつろいだり、おもちゃで遊んだりと、穏やかな毎日を過ごしているのだとか。今回の『フリースタイル日光浴』も、飼い主さんのそばで安心して暮らしている様子が伝わってくるひとコマでした。

Xアカウント『こまるくん』では、そんなはるくんの愛らしい姿をたっぷりと楽しむことができます。

飼い主さん、はるくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「こまるくん」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。