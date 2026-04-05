4月3日、女優の内田有紀が、元俳優でマネージャーを務める柏原崇と再婚したことを発表した。発表前、柏原はファンに向けて “メッセージ” を送っていたようだ。

2人の交際は2009年ごろから、複数の週刊誌で報じられていたが、近年は仕事でもパートナーになっていた。

「内田さんは、2024年9月のバラエティ番組『だれかtoなかい』（フジテレビ系）で、“元俳優の男性” が現在のパートナー兼マネージャーであることを告白。番組内で名前は伏せていましたが、柏原さんが内田さんのマネージャーであることは業界内でも有名でした。

内田さんは2002年に俳優の吉岡秀隆さんと、柏原さんも2004年に畑野ひろ子さんと結婚していますが、いずれも離婚しており、お互いに再婚となります」（スポーツ紙記者）

内田と柏原は2001年のドラマ『ビッグウイング』（TBS系）で共演し、25年後にゴールインすることになった。再婚発表で祝福ムードに包まれたが、Xでは

《柏原崇って見なくなったなぁとは思ってたけど、引退してマネージャーになってたのか》

《柏原崇が引退しててマネージャーやってたことのほうが全然知らなくて驚いた》

など、マネージャーに転身していたことに驚く声があがっている。

柏原は、1996年のドラマ『白線流し』（フジテレビ系）や同年の『イタズラなKiss』（テレビ朝日系）で注目を集めたが、2014年以降、俳優活動はしていなかった。ただ、ファンに向けた発信は続けていた。

「柏原さんは中国圏のSNS『Weibo』のアカウントを開設しています。代表作『イタズラなKiss』のリメイク版が中国で放送されて以降、現地でも高い人気を誇っています。更新頻度は多くないものの、ファンに向けたメッセージを投稿していました。

柏原さんは個人事務所『10BEANS』で活動していましたが、2026年1月に内田さんがそれまで所属していた事務所から移籍後、柏原さんに関する記述は公式サイトからすべて削除されました。それだけに、Weiboは柏原さんの近況がわかる貴重なツールになっていたのです」（芸能記者）

3月16日には、《いつまでも変わらない感謝を込めて》と題し、日本語と中国語でつづられた文書を投稿。この日、柏原が49歳の誕生日を迎えた心境を語った。

後半部分には、《もうご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、10BEANSのHPを今年から内田の活動用としてリニューアルしました。皆さんからは内田へも幸せなメッセージもいただき、こんなに温かく支えられている事に本人もずっと感謝を重ねています。その感謝が皆さまへも伝えられるよう、内田の笑顔を通して届けていきたいと思います》と、つづられていた。

「これまで、自身の俳優業の窓口だった個人事務所を内田さんのマネージメント用にリニューアルしたことを報告していました。ただ、今後に関しては、《内田の笑顔を通して》と、あくまで内田さんが主体となっていくことを明かしたのです。

俳優としての柏原さんを見たいファンも少なくないですが、柏原さんなりに、裏方に徹していくという “決意” を表明したメッセージだったのかもしれません」（前出・芸能記者）

マネージャーとして内田を支えてきたが、そのビジュアルも注目されていたようだ。

「表舞台から離れた現在も、柏原さんはスタイルがいいです。1990年代から2000年代にかけて、端正な顔立ちと透明感のある雰囲気から、美少年として人気を博しましたが、現在は年齢を重ねたことで独特の雰囲気があり、“イケおじ” ぶりは業界内でも有名です。

俳優業に一線を引いたことは惜しまれますが、柏原さんは腰が低く、関係各所への連絡もスピーディーかつ正確で、マネージャーとしての評判も良好なので、内田さんにとって、心強いパートナーになるでしょう」（テレビ局関係者）

“イケおじ” 姿は封印しても、公私ともに内田を支えていくことだろう。