ゾンビランドサガ史上最大“佐賀県凱旋イベント”が、劇場版ラストシーンの舞台となった「SAGAアリーナ」で2Days開催決定！

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2026年4月5日（日）に開催された劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のイベントである「ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜」（会場：ぴあアリーナMM）にて、ゾンビランドサガ史上最大となる“佐賀県凱旋イベント”が、劇場版のラストシーンのライブ会場としても登場したSAGAアリーナ（佐賀県佐賀市）にて2027年4月24日（土）・25日（日）に２Daysで開催されることが発表された。

『ゾンビランドサガ』シリーズは、時代を超えた伝説の少女たちがゾンビとして蘇り、謎のプロデューサー・巽幸太郎のもと、佐賀県を救うためご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として活動する姿を描く“新感覚ゾンビアイドル系アニメ”。2018年に１期が放送され、ゾンビならではの破天荒な展開と予想を裏切る感動が話題を呼び、個性豊かなキャラクターとともに多くのファンを魅了した。さらに、リアルライブさながらでありながら、ゾンビと言う設定を生かした意外性もあるライブシーンの描写や、幅広いジャンルの楽曲、さらにはアニメを超えてキャストによるリアルライブの実施など、音楽面でも大きな注目を集めている。これまでTVアニメ2期の放送を経て、2025年10月には、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』が全国公開され、全世界興行収入4億円を突破するヒットを記録した。アイドルを夢見る高校生・源さくらをはじめ、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成のアイドル・水野愛、伝説の昭和のアイドル・紺野純子、伝説の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星川リリィ、そして謎多き伝説の山田たえの7人のゾンビィ達が、佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞として活動。数々のトラブルや困難に直面しながらも、仲間との強い絆で乗り越えていく姿が多くの共感と感動を呼び、国内外で高い人気を誇る作品となっている。

このたび、2026年4月5日にぴあアリーナMM（神奈川県横浜市）で開催されたリアルLIVE「ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜」にて、新たなる伝説の幕開けとなる「ゾンビランドサガ」史上最大の“佐賀県凱旋イベント”が、SAGAアリーナ（佐賀県佐賀市）にて2027年4月24日（土）・25日（日）に開催されることが発表された。

SAGAアリーナは、本作の主要な舞台の一つである佐賀県佐賀市にあり、劇場版のラストシーンとなるライブ会場としても登場した、まさに作品の“聖地”ともいえる会場。さらには、2019年、佐賀県唐津市ふるさと会館アルピノで行われた「ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュみんなでおらぼう！〜in SAGA」以来、8年ぶりとなる佐賀県内で行われる「ゾンビランドサガ」の大規模イベントとなる。キャストからも「ゾンビランドサガ」最大規模となる待望のSAGAアリーナでの凱旋イベントに対する意気込みも語られ、“ROAD TO SAGA”に向けて期待が高まる。

本イベントのチケット最速先行受付は本日4月5日（日）21時よりスタート。さらに、2026年5月27日（水）発売の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-rayには、「アップグレードチケット優先申込券」が封入される。「アップグレードチケット」は、一般席購入者を対象に差額を支払うことで、座席のアップグレードや限定グッズが手に入る特別なチケット。ファン垂涎の“MUSTチケット”となることは間違いない。「ゾンビランドサガ」の新たな伝説を、より間近で体感できるこの機会をお見逃しなく！

ぴあアリーナMMにて開催されたフランシュシュ5年ぶりとなるリアルライブ「ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜」では、アンコールも含め全15曲が披露された。本ライブは4月19日（日）23：59までにて配信中。さらに、本ライブのBlu-rayが2026年9月30日に発売が決定した。

●イベント情報

『ゾンビランドサガ2027 in SAGA アリーナ（仮）』

2027年4月24日(土)、25日(日)

場所：SAGAアリーナ

出演：本渡楓（源さくら役）、田野アサミ（二階堂サキ役）、種田梨沙（水野愛役）、河瀬茉希（紺野純子役）、衣川里佳（ゆうぎり役）、田中美海（星川リリィ役）

チケット最速申し込み受付（2026年4月5日（日）21:00〜）

https://l-tike.com/st1/zls-live2027-ohp1

『ゾンビランドサガ2027 in SAGA アリーナ（仮）』に関して

https://zombielandsaga-movie.com/collaboration/detail.php?id=1002644

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-rayに関して

https://zombielandsaga-movie.com/discography/detail.php?id=1021343

●配信情報

『ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュ ゆめぎんがフェスティバル〜』

出演：本渡楓（源さくら役）、田野アサミ（二階堂サキ役）、種田梨沙（水野愛役）、河瀬茉希（紺野純子役）、衣川里佳（ゆうぎり役）、田中美海（星川リリィ役）

ぴあアリーナMM （神奈川県横浜市）

2026年4月4日(土) 開場15:00 開演16:00

2026年4月5日(日) 開場13:00 開演14:00

アーカイブ配信チケット購入：

SPWN

https://spwn.jp/events/evt_8OX1XxyeRPr0h0iZRWIy

ローチケ

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=771441

アーカイブ視聴期間：公演終了後から4月19日（日）まで

詳細はこちら

https://zombielandsaga-movie.com/news/detail.php?id=1131871

●リリース情報

『ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュ ゆめぎんがフェスティバル〜』Blu-ray

9月30日発売

価格：￥9,900（税込）

予約はこちら

https://zombielandsaga-movie.com/discography/detail.php?id=1021445

詳細はこちら

https://avex.lnk.to/zombielandsaga_yumegingaBD

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray

2026年5月27日発売

価格：￥16,500

＜収録内容＞

DISC1：本編映像（音声：2.0ch／5.1ch）

本編

オープニングノンクレジット版

DISC2：映像特典

・舞台挨拶映像

9/28 ギャラクシープレミア完成披露上映会

10/26 ”ゾンビィだョ! 全員集合 in 東京”

11/9 仏滅上等！応援上映会

・告知映像集

特報PV

本PV

クライマックスPV

『ゾンビランドサガ』振り返り映像【ハチャメチャ編】

『ゾンビランドサガ』振り返り映像【LIVE編】

応援上映マナー映像

CD1：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』オリジナルサウンドトラックCD

CD2：録り下ろしドラマCD

仕様：MAPPA描き下ろしイラスト使用ケース

封入特典

・スペシャルブックレット

・「フランシュシュ7年間の歩み！」ポスター

※本商品は、初回生産限定版のみとなります。

※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※収録内容・商品内容は予定となります。予告なく変更になる場合もございますので、ご了承下さい。約はこちら！：

予約はこちら

https://zombielandsaga-movie.com/discography/detail.php?id=1021343

●作品情報

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』

＜ストーリー＞

ゾンビィのアイドルは佐賀を、世界を救えるのかー!?

2025 年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。

フランシュシュは万博のアンバサダーに起用され、メインイベントの SAGA アリーナライブへ向けて準備を進めていた。

しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。

動揺するフランシュシュメンバーたち。ただのアイドルにできることは何もないのか…!?

そんな中、唯一ゾンビィとして自我を取り戻していなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。

バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのかー!?

原作

広報広聴課ゾンビ係

【スタッフ】

総監督：宇田 鋼之介

監督：佐藤 威 石田 貴史

脚本：村越 繁

キャラクターデザイン：深川 可純 山口 仁七 崔ふみひで

SFビジュアルデザイン：ロマン・トマ

アニメーションプロデューサー：脇 優梨子

音楽：高梨 康治

主題歌・挿入歌：SCOOP MUSIC

アニメーション制作：MAPPA

【キャスト】

巽 幸太郎：宮野 真守

源 さくら：本渡 楓

二階堂 サキ：田野 アサミ

水野 愛：種田 梨沙

紺野 純子：河瀬 茉希

ゆうぎり：衣川 里佳

星川 リリィ：田中 美海

山田 たえ：三石 琴乃

©劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

関連リンク

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式サイト

https://zombielandsaga-movie.com/