元AKB48岡田奈々、美肩輝くオフショルコーデ披露「透明感エグい」「肩のライン憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/04/05】元AKB48の岡田奈々が4月4日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装を着用したプライベートショットを披露し、注目を集めている。
【写真】28歳元AKBセンター「透明感エグい」肌見せコーデ
岡田は「in 伊東観光 宴会のお衣装はこんな感じ」とつづり、同じコーディネートでの複数枚の写真を投稿。鮮やかな水色のオフショルダートップスに、シルバーのシャーリングが施されたタイトスカートを合わせており、華奢な肩のラインと、引き締まったデコルテがのぞいている。
この投稿に、ファンからはファンからは「透明感エグい」「タイトな衣装着こなせるの凄い」「肩のライン憧れる」「素肌綺麗で見惚れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元AKBセンター「透明感エグい」肌見せコーデ
◆岡田奈々、オフショル×タイトスカートコーデ披露
岡田は「in 伊東観光 宴会のお衣装はこんな感じ」とつづり、同じコーディネートでの複数枚の写真を投稿。鮮やかな水色のオフショルダートップスに、シルバーのシャーリングが施されたタイトスカートを合わせており、華奢な肩のラインと、引き締まったデコルテがのぞいている。
◆岡田奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからはファンからは「透明感エグい」「タイトな衣装着こなせるの凄い」「肩のライン憧れる」「素肌綺麗で見惚れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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