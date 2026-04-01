【おとめ座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
表面に見えていることだけで判断せず、その裏側にある意図や背景まで丁寧に見つめることで、物事の本当の面白さや深みが分かる時期です。細やかな観察力がさえ、気付かなかった価値に気付ける瞬間も増えていきます。粘り強く追いかける姿勢が、あなたの強みをさらに引き出してくれるでしょう。
仕事面では、事前調査や検証、情報の裏取りなど、深く掘り下げる作業が増えそうです。どれも後の成果につながる大切なプロセスなので、慎重に、丁寧に進めるほど信頼と結果が積み上がっていきます。
＜開運もぐもぐ＞
粘り強く本質を掘り下げていくためには、“土のパワー”を使います。おすすめは「マグロの山かけ」です。マグロは“水のパワー”を持ち、その濃厚なうまみには土のパワーも含まれます。
また、山かけに使う山芋は地中で育つため、土のエネルギーが非常に強く、とろろ特有の強い粘りは、物事に粘り強く取り組むための大きなエネルギーとなります。本質を見極める力を養いながら、目標に向かって着実に歩みを進めていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
表面に見えていることだけで判断せず、その裏側にある意図や背景まで丁寧に見つめることで、物事の本当の面白さや深みが分かる時期です。細やかな観察力がさえ、気付かなかった価値に気付ける瞬間も増えていきます。粘り強く追いかける姿勢が、あなたの強みをさらに引き出してくれるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
粘り強く本質を掘り下げていくためには、“土のパワー”を使います。おすすめは「マグロの山かけ」です。マグロは“水のパワー”を持ち、その濃厚なうまみには土のパワーも含まれます。
また、山かけに使う山芋は地中で育つため、土のエネルギーが非常に強く、とろろ特有の強い粘りは、物事に粘り強く取り組むための大きなエネルギーとなります。本質を見極める力を養いながら、目標に向かって着実に歩みを進めていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)