【おうし座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
金運が安定し、物事を着実に整えていける時期です。今大切なのは、無理に動くことではなく、土台をしっかり固めることです。焦らず、環境や仕組みを整えていくイメージで進めると、後々大きな実りにつながります。
貯蓄や資産運用を見直すのもよいでしょう。新しい選択肢を増やすよりも、自分に合った方法を丁寧に精査し、長く続けられる形を整えるほうが、成果は出やすいでしょう。仕事面では、交渉事や話し合いがスムーズに進みそうです。
＜開運もぐもぐ＞
土台をしっかり固めるためには、文字通り“土のパワー”を使います。おすすめは「ゴボウ」です。土の栄養をたっぷり吸収して育つゴボウは、家業や仕事が土地に根付き、代々安定することを意味します。より強い力を得るには、エネルギーの源である土が付いたままのものを選ぶとよいでしょう。
おすすめのレシピは「たたきゴボウ」です。たたいて開く工程は、開運にも通じます。ゆでたゴボウをたたき、すりゴマや醤油、お酢などで風味豊かにあえて、運気の土台を整えましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
金運が安定し、物事を着実に整えていける時期です。今大切なのは、無理に動くことではなく、土台をしっかり固めることです。焦らず、環境や仕組みを整えていくイメージで進めると、後々大きな実りにつながります。
＜開運もぐもぐ＞
土台をしっかり固めるためには、文字通り“土のパワー”を使います。おすすめは「ゴボウ」です。土の栄養をたっぷり吸収して育つゴボウは、家業や仕事が土地に根付き、代々安定することを意味します。より強い力を得るには、エネルギーの源である土が付いたままのものを選ぶとよいでしょう。
おすすめのレシピは「たたきゴボウ」です。たたいて開く工程は、開運にも通じます。ゆでたゴボウをたたき、すりゴマや醤油、お酢などで風味豊かにあえて、運気の土台を整えましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)