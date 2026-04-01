岩田絵里奈アナ、日テレ退社後初のメディア出演へ ABEMA生放送番組の司会に決定
【モデルプレス＝2026/04/01】3月末に日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサーが、ABEMAにて4月11日から12日にかけて生放送される特別番組「30時間限界突破フェス」内の企画「最強バズりソング歌謡祭」にMCとして出演することがわかった。女優の齊藤京子とともにMCを務める。
【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超え“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、世代を超えたバズの祭典として放送される。
MCには俳優やバラエティ番組でも活躍する齊藤と、3月31日に日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとして活動を開始した岩田が決定。岩田にとっては、日本テレビ退社後初のメディア出演となり、新たなフィールドでの活躍にも注目が集まる。
「ABEMA」開局10周年という節目の大切なグランドフィナーレにMCとして関われることを大変光栄に思います。これまでの歩みに感謝しながら、これからの楽しみも皆さまと一緒に共有できたら嬉しいです。視聴者の皆さまに心から楽しんでいただけるよう、全力で務めます！
日本テレビを退社してはじめての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！初めてということで、今後ずっと、自分の記憶に残る時間となりそうです。MCの齊藤京子さんとは本格的にお仕事をさせていただくのはこれがはじめて。落ち着いていて心地が良く、それでいて遊び心がある印象で、一緒にワクワクする時間を届けられることを心待ちにしています！
「ABEMA」10周年を記念し、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意。「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。（modelpress編集部）
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【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ
◆岩田絵里奈アナ、日テレ退社後初のメディア出演へ
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超え“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
MCには俳優やバラエティ番組でも活躍する齊藤と、3月31日に日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとして活動を開始した岩田が決定。岩田にとっては、日本テレビ退社後初のメディア出演となり、新たなフィールドでの活躍にも注目が集まる。
◆齊藤京子コメント
「ABEMA」開局10周年という節目の大切なグランドフィナーレにMCとして関われることを大変光栄に思います。これまでの歩みに感謝しながら、これからの楽しみも皆さまと一緒に共有できたら嬉しいです。視聴者の皆さまに心から楽しんでいただけるよう、全力で務めます！
◆岩田絵里奈コメント
日本テレビを退社してはじめての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！初めてということで、今後ずっと、自分の記憶に残る時間となりそうです。MCの齊藤京子さんとは本格的にお仕事をさせていただくのはこれがはじめて。落ち着いていて心地が良く、それでいて遊び心がある印象で、一緒にワクワクする時間を届けられることを心待ちにしています！
◆「30時間限界突破フェス」
「ABEMA」10周年を記念し、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意。「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。（modelpress編集部）
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