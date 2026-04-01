31日に日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサー（30）のフリー転身後初のメディア出演が決まった。ABEMAの生放送特番「30時間限界突破フェス」（11日後3・00）内の企画「最強バズりソング歌謡祭」でMCを務める。

岩崎良美（64）やFRUITS ZIPPERら、ヒットソングを生み出してきた新旧のアーティストが歌唱する音楽番組。岩田アナとともにタレントの齊藤京子（28）も司会を務める。

本格的な音楽番組の司会は初。元々、歌が苦手なことを公言していたが、日テレ「スッキリ」内の企画で同局特番「歌唱王」への出演を目指す企画が立ち上がったり、YOASOBI「群青」に合わせて全力ダンスをする姿が話題になることもあった。関係者によると音楽に向き合う誠実な姿勢が今回の起用につながったという。

慣れ親しんだ日テレを離れての初仕事。「退社して初めての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！」と緊張ものぞかせている。今月からは同じ日テレ出身の羽鳥慎一（55）らがいる芸能事務所「テイクオフ」に所属。フリーアナとしての今後の活躍に期待が高まる。