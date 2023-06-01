BTS「SWIM」（権利元：HYBE／2026年3月20日配信開始）　（P）&amp;（C）BIGHIT MUSIC

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　BTSの「SWIM」が、4月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場27位から順位を上げ、登場2週目で1位に浮上。2022年6月27日付での「Yet To Come」以来、自身通算6作目のストリーミング1位を獲得【※】し、海外アーティスト歴代1位の「ストリーミング通算1位獲得作品数」記録を自己更新した。週間再生数は1030万809回。

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　そのほか同ランキングではM!LKの楽曲がTOP3に2作ランクイン。2位に週間再生数906万9015回で「爆裂愛してる」、3位に週間再生数843万3814回で「好きすぎて滅！」がランクインしている。

【※】BTSの「週間ストリーミングランキング」1位獲得ほか作品／「Dynamite」「Film out」「Butter」「Permission to Dance」「Yet To Come」

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間：2026年3月23日〜29日）＞