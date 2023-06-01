「ホワイトVS三笘」「得点期待しています！」約半年ぶり代表復帰28歳のイングランド戦先発入りに期待の声！「楽しみすぎる」
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この一戦に、28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦（１−０）でハーフタイムから投入された三笘薫が先発に名を連ねた。
昨年９月のアメリカ遠征以来、約６か月ぶりの代表復帰を果たした28歳MFのスタメン入りにSNS上でファンからは「得点期待しています！」「三笘スタメンだ！」「三笘VSホワイト」「三笘先発！楽しみすぎて眠れない」「ホワイト相手にどこまでやれるかな」「三笘はイングランド相手にどこまで活躍できるか」「楽しみすぎる」といった期待の声が上がっている。
試合は日本時間４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この一戦に、28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦（１−０）でハーフタイムから投入された三笘薫が先発に名を連ねた。
試合は日本時間４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！