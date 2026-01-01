厚労省推奨の身体活動量、成人の達成率は半数以下の44.7％！活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025

記事ポイント 厚労省推奨の身体活動量達成率は全体で46.6%、成人は半数を下回る結果1日あたりの歩数は6,648歩、座位行動時間は8.8時間全国47都道府県200地点で活動量計を用いた客観的な大規模調査 厚労省推奨の身体活動量達成率は全体で46.6%、成人は半数を下回る結果1日あたりの歩数は6,648歩、座位行動時間は8.8時間全国47都道府県200地点で活動量計を用いた客観的な大規模調査

明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団が、「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の結果（速報値）を発表しています。

厚労省が推奨する身体活動量の達成率は全体で46.6%にとどまり、特に20〜64歳の成人では44.7%と半数を下回る結果です。

活動量計による客観的な測定データをもとに、日本国内における身体活動の実態が明らかになっています。

明治安田厚生事業団・笹川スポーツ財団「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」

調査実施時期：2025年11月調査対象：全国47都道府県200地点の満20歳以上80歳未満の男女6,000人解析対象者数：1,353人（有効回収率22.6%）調査方法：郵送法（活動量計の7日間装着＋質問票）研究実施：明治安田厚生事業団 体力医学研究所・笹川スポーツ財団

2024年1月に厚生労働省が「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」の中で、健康づくりのための新しい推奨身体活動量を示しました。

しかし、身体活動量に関する全国規模かつ代表性のある客観的データがなく、実際に国民がどの程度動いているかは明確に把握できていません。

そこで明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、身体活動に費やす時間や活動強度、座位時間を詳細に測定できる活動量計を用いた共同研究を進めています。

推奨身体活動量の達成率

「身体活動ガイド2023」では、成人（20〜64歳）に1日60分以上、高齢者（65歳以上）に1日40分以上の3メッツ以上の身体活動を推奨しています。

本調査における推奨身体活動量の達成率は、全体で46.6%です。

年齢層別では、成人が44.7%、高齢者が53.3%となっています。

性別でみると、成人男性は45.5%、成人女性は44.2%、高齢者男性は54.2%、高齢者女性は52.2%です。

2024年度調査の47.9%と比べて大きな差はみられず、成人の達成率は2年連続で半数を下回っています。

1日あたりの歩数と座位時間

1日あたりの歩数は、成人が7,017歩、高齢者が5,428歩と、いずれも身体活動ガイド2023が定める基準を下回っています。

1日あたりの座位行動時間は全体で8.8時間、成人8.8時間、高齢者8.6時間です。

本調査では外れ値の影響を受けにくい中央値を使用しており、全体の歩数は6,648歩となっています。

身体活動とメッツについて

身体活動とは、安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動作を指します。

日常生活の立ち仕事や家事全般は低強度身体活動、階段昇降や運動・スポーツ全般は中高強度身体活動に分類されます。

メッツとは、安静時を1としたときに何倍のエネルギーを消費するかを示す活動強度の単位です。

歩行は3メッツ、速歩は4.5メッツ、ランニングは10メッツに相当します。

本調査は活動量計による客観的な測定データに基づいており、国民の身体活動の実態を正確に把握できる内容です。

成人・高齢者それぞれの達成率や歩数、座位時間が具体的な数値で示されており、運動習慣の見直しに役立つ指標となっています。

全国47都道府県200地点を対象とした大規模な調査設計により、日本全体の傾向を反映した信頼性の高いデータです。

「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の紹介でした。

よくある質問

Q. 厚労省が推奨する身体活動量の達成率はどのくらいですか？

A. 全体で46.6%です。

成人（20〜64歳）は44.7%、高齢者（65歳以上）は53.3%となっており、成人は半数を下回っています。

Q. 1日あたりの歩数と座位行動時間はどのくらいですか？

A. 1日あたりの歩数は成人が7,017歩、高齢者が5,428歩です。

座位行動時間は全体で8.8時間となっています。

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