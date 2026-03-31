2026年3月31日（火） MLB ブレーブス vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.3.31
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 4 - 0 [アスレチックス]
MLBの試合が31日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとアスレチックスが対戦した。
ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。
1回裏、4番 マット・オルソン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 ATH、7番 マウリシオ・デュボン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 3-0 ATH
8回裏、7番 マウリシオ・デュボン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 4-0 ATH
試合は4対0でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-31 10:46:13 更新