3月24日に発生した、自衛隊員の中国大使館侵入事件。23歳の村田晃大容疑者が、刃渡り18cmの刃物を持ち、大使館に侵入し、警視庁に逮捕された。取り調べには「中国大使に面会して日本に対する強硬発言を自制するよう意見するため」と説明し「聞き入れられなければ自決するつもりだった」と供述しているという。さらに中国大使館公式Xによれば「神々に代わって中国の外交官を殺害する」と脅迫したとされる。

ひとつ間違えば日中戦争にもつながりかねない緊急事態。あまりに危険で過激な主張がうかがえるが、注目を集めたのが、村田容疑者の素性だ。陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉という幹部自衛官で、事件当日は無断欠勤して高速バスなどで現場まで移動したという。

現役自衛官が起こした衝撃的な事件。自衛隊内の受け止め方はどのようなものだろうか。元航空自衛官で自衛隊の内部事情に詳しい評論家・潮匡人氏に聞いた。

「基本的には、『驚いている』という受け止めでしょう。しかも、階級はいわゆる幹部のものです。23歳と非常に若いですから、幹部自衛官に任官された直後の犯行ということでしょう。村田容疑者は、一般大学を卒業後、幹部候補生学校を出て3尉となったばかりのようですが、一般企業に例えると、研修期間などが終わり、赴任地に配属されて最初の休みに今回の犯行に至った、というようなことです。“大学出身のエリート”がこんなことをするのか、という驚きもあるでしょう」（潮氏・以下同）

そして何より気になるのは、今回の事件が村田容疑者一人の突発的な行動なのかということだ。潮氏は「反中」感情は自衛隊内で共有されているという。

「自衛隊内では、上から下まで全員、中国のことを“脅威”だと思っていますし、反中感情を抱いていることでしょう。昨年末にも、中国機が自衛隊機に火器管制レーダー照射を30分程度の長時間おこない、いわゆる“ロックオン”の状態にあったという事件もありました。こうした関係性にある中国に対してどういう感情をいだくか、言うまでもありません。

容疑者の主張に対して『気持ちはわかる』というような受け止め方も、かなりの範囲で広がっているのでしょう。ただし、当然ながら彼の行動をよしとするかは別の話。『気持ちはわからないでもないが、そんなことやったらダメに決まってるだろう』というようなものでしょう。

個人的にも、彼の気持ちはわかる部分もあるんです。でも刃物は必要なかった。大使館の正面玄関から入って直談判すればよかったのではないかと思います。断られたら仕方ないとあきらめるか、座り込んで待つ。こうした行動であれば、より理解できる言動になります」

日本政府は「遺憾の意」を表明したが、その対応も決して十分ではなかったと潮氏はいう。

「中国共産党系の『環球時報』は、今回の事件は日本や自衛隊に『新型軍国主義』が広がっている証左だと書いていますが、彼らに日本叩きの口実を与えてしまったことが、今回、村田容疑者が犯した最大の罪です。

防衛大臣が引責辞任しても『まあ、そうなるだろうな』と受け止められるくらいの重大事案であるのは確かです。今回ばかりは言い逃れできません。防衛大臣は『遺憾』で済ますだけでなく、それなりの立場の人ができるだけ早いうちにお詫びをし、容疑者を懲戒処分にすべきでしょう」

潮氏は「村田容疑者の行動を支持する者は、自衛隊内にはほとんどいない」というが、今回のような単独の模倣犯が現れたら、それを100％防ぐのは難しそうだ。

「たとえ1人でも、今回の事件を模倣する者が出て来る可能性はないとは言えません。本来、自衛隊という団体行動を原則とする組織において、今回の村田容疑者のような極端な単独行動はあり得ないんです。一般大学を出ているという村田容疑者ですが、自衛隊としての教育研修期間は1年弱しか経ていません。そうした“未完成”な幹部がこれからも誕生してしまうのではないか、との危惧も拭えません」

その可能性は低いとしても、第2、第3の村田容疑者が出現しないとも言い切れない。1人の自衛官が起こした事件の波紋は、まだまだ広がりそうだ。