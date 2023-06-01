【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

【Amazon.co.jp限定】Dell AW3425DWM-A 34インチ 曲面 Alienware ゲーミングモニター

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にDellのゲーミングモニター「Alienware」が追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、ウルトラワイド湾曲QD-OLEDモニター「Alienware AW3425DW」や、WQHD解像度と1500Rの曲面を採用した「AW3425DWM-A」、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター「AW2725QF-A」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell AW3425DW 34インチ曲面 有機EL Alienware ゲーミングモニター

本商品は、QD-OLEDウルトラワイドゲーミングモニター。直感的な機能と接続性を備え、シームレスな速度ときわめて滑らかな動きを実現する。1800Rの曲面で視野がさらに向上し、あらゆる世界にスムーズに没入できる。

240Hzの高リフレッシュレートや0.03ms（GtG min）の応答時間、NVIDIA G-SYNC互換、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSyncなどのアダプティブシンクテクノロジーにより、ゲームをスムーズにプレイできる。

さらにゲーマー目線の設計によって、人間工学やスペース効率、汎用性に優れた接続性を重視した象徴的なデザインで、快適にゲームをプレイできる。

【Amazon.co.jp限定】Dell AW2725QF-A 27インチ デュアル解像度（4K/FHD）Alienware ゲーミングモニター

本商品は、1台のモニターで4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター。ネイティブ解像度が4K（3,840×2,160）のモードでは、映像美を追求し、180Hzでゲームをディテールまで美しく表示する。またフルHD（1,920×1,080）のモードでは、360Hzのリフレッシュレートで優れたモーションの明瞭度と応答性を実現。

フルHD解像度で360Hzの高速処理を行なった場合でも、超高速で反応し、見事なモーションを実現。0.5ms（GtG）という超高速の応答時間により、どちらのモードでもブラーやゴーストの発生を低減する。また、NVIDIA G-SYNC CompatibleおよびVESA AdaptiveSync認定により、どちらのモードでもスタッタリングやティアリングのない非常にクリアなグラフィックスが体験できる。専用コンソールモードを使用すると、4K Dolby Visionでコンソールゲームが楽しめる。

高精度の色彩を扱う作業を必要とするコンテンツ制作者やゲーム開発者向けに、Creatorモード機能を設計。作業のニーズに応じて、ネイティブ（DCI-P3）とsRGBの色空間を選択し、ガンマ設定を調整可能。また、Picture-in-Picture（PiP）とPicture-by-Picture（PbP）機能を使用すると、2台のPCソースコンテンツを同時に表示できる。