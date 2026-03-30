タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」が30日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」（後7・00）に生出演。先月に発売した4枚目のシングル「電話番号教えて！」をフル尺で初めて生歌唱した。

同じく指原プロデュースの「＝LOVE」「≠ME」に続く第3のグループとして人気を集める12人組。同曲は天野香乃愛がセンターを務める片思いソングで、グループ最高となる累計出荷30万枚越えを記録した。ストリーミングでも累計450万回を突破。フル尺では初の生披露にネット上には「ニアジョイちゃん歌うまいかわいい」「テレビの前で誇らしい気持ち」「ニアジョイの良さがたくさんの方に伝わったはず」とファンの盛り上がる声が集まった。

楽曲披露前には姉妹グループ「＝LOVE」の佐々木舞香、諸橋沙夏から激励のコメントをもらい、SNSなどで反響を呼んだ。

13日には、結成4周年を記念した、念願の日本武道館での「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大成功に収めるなど躍進中。この日の生歌唱でさらなる注目を浴びそうだ。