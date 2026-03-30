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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「今の音楽にはない…昭和歌手3人が韓国人の心に刺さった理由」と題した動画を公開した。韓国から日本に来て9年目となる工学博士のパクくんが、昭和のポップス（シティポップ）に出会って受けた衝撃と、その魅力を独自の視点で語っている。



パクくんは、昭和ポップスとの出会いを「人生の見方が変わった」と表現。日常の風景が映画のワンシーンのように輝きだしたという。動画では、特に感銘を受けた3人のアーティストを紹介した。



まず1人目は、「感情を設計する歌手」として山下達郎を挙げた。「理系っぽいラブソング」と評し、愛という曖昧なものを言葉と音楽で緻密に構築する構造美を絶賛。特に『Love Talking』や『Sparkle』を例に、情熱と冷静さが同居する完成度の高さに「鳥肌が立った」と語った。



2人目は、「東京を描く男」角松敏生。「音で景色そのものを描く」と評価し、『Tokyo Tower』を聴きながらバイクで東京タワーの下を通る際、現実と音楽が重なり合う体験をしたと明かす。都会における孤独な時間の楽しみ方を、角松の音楽から学んだという。



3人目は、自身が最も好きだと語る「女性の内面を表現する歌手」、杏里。『Windy Summer』などを挙げ、その歌声を「涼しいけど温かい」と表現。恋の迷いや寂しさといった言葉にできない感情に対し、風のようにそっと寄り添ってくれる存在だと熱弁した。



動画の最後でパクくんは、昭和ポップスのおかげで日本が「ただの国ではなく、感情が通う場所」に変わったと総括。「文化は国境を越え、偏見を解き、心を近づけてくれる」と語り、音楽が持つ相互理解の力を強調して締めくくった。