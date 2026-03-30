最終回放送直後、TBS日曜劇場『リブート』における北村匠海のサプライズ出演に、SNSでは驚きの声が相次いだ。というのも、今回の出演は話題づくりのための豪華ゲストではなく、永瀬廉が演じてきた冬橋航という人物の物語を受け継ぎ、その結末に説得力を与える役割を担っていたからだ。

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3月29日放送の最終回で北村が演じたのは、冬橋の“その後”を思わせるマチムラだ。NPO法人「しぇるたー」の職員で、家族に捨てられた子どもたちを支える人物として登場した。北村自身も「考えうる限りの廉の芝居をしたつもり」と語っており、この配役には、新たな人物を登場させるだけではなく、永瀬が演じてきた冬橋の時間を引き継ぐ役割が込められていたことがわかる（※1）。

このサプライズが印象的だった背景には、北村匠海という俳優の存在感に加えて、北村と永瀬廉の間に築かれてきた関係性の大きさもあった。2人は2019年のドラマ『FLY! BOYS, FLY! 僕たち、CAはじめました』（カンテレ・フジテレビ系）で共演し、2023年公開の映画『法廷遊戯』でも再び顔を合わせた。『法廷遊戯』公開時のインタビューでは、ドラマ後に一緒に飲みに行ったことや、コロナ禍には2人でリモート飲みをしていたことも明かされている。さらに、お互いを「数少ない仲間」と語っていたのも印象的だった。こうした積み重ねがあるからこそ、北村は永瀬が演じてきた冬橋の人物像を、表面的になぞるのではなく、自然に受け継ぐことができたのではないか。2人の信頼関係が、そのまま今回の配役の説得力につながっていたように思う。

しかも『リブート』において、冬橋の再出発は物語の終盤を支える重要な要素だった。早瀬家の物語がひとつの着地点を迎える一方で、冬橋もまた、亡きマチとの約束を胸に新たな人生へ踏み出していく。その“その後”を、限られた出番のなかで印象づける役割が、北村には託されていた。その難しい役どころを任されていたこと自体、この配役への信頼の大きさを物語っている。プロデュースを務めた東仲恵吾も、北村を「シリーズのリブート、その大トリを飾る存在」として起用したとコメントしていた（※）。つまり今回の登場は、主演級の俳優を最後に登場させるという話題づくりではなく、作品のテーマをラストでもう一度浮かび上がらせるために必要な配役だったのである。だからこそ視聴者も、驚きとともに自然に受け入れることができたのだろう。

改めて感じるのは、いまの北村が、作品の中で置かれる立場を問わず確かな印象を残せる俳優になっているということだ。4月13日スタートの『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）では、北村が地上波連続ドラマ初主演を務める。福井県の水産高校を舞台に、教師と高校生たちが宇宙食開発という大きな夢に挑むオリジナルストーリーで、北村が演じるのは新米教師・朝野峻一。青春群像劇という熱量の高さが求められる役割が自然と似合うところにも、いまの北村の充実ぶりが表れている。

さらに4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』では、北村は坂本の同期で、変装の達人でもある南雲与市役を演じる。月9主演で新米教師を演じる一方で、アクションエンタメではつかみどころのない実力者という、同じ時期にまったく異なる世界観の作品を往復しながらも、どの役にも自然になじんで見えるのが、いまの北村の強みだろう。それほどまでに現在の北村は、エンタメシーンの至るところで必要とされる俳優になっている。

今回のサプライズは、北村がいま、作品の中で託された役割に確かな説得力を与えられる俳優であることを、改めて印象づけたと言えるだろう。

参照※https://realsound.jp/movie/2026/03/post-2350499.html（文＝川崎龍也）