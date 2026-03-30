「本当に本当にごめんなさい」人気モデル、撮影がリスケに「コンディション悪くてもこれだけ可愛いのは反則」
モデルの佐野麗奈さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。親知らずの抜歯による顔の腫れで撮影が延期となった際のやりとりを公開しました。
【写真】人気モデル、親知らず抜歯後に顔が腫れた姿
結局、相手方の「本当に可愛いのですが またコンディション完璧な状態で撮影ご依頼させていただきたいです…！」という返答により、撮影はリスケ（リスケジュール）に。確かに佐野さんの写真はかわいいですが、モデル撮影は頬の腫れが引いてからのほうがいいのかもしれません。
ファンからは「コンディション悪くてもこれだけ可愛いのは反則」「親知らずの抜歯は腫れますからね。お大事に」「確かに腫れてるけど、これはこれで可愛い」「お相手の方がめっちゃ気を遣ってくれているのが余計に面白い」「顔腫れててもめっちゃ可愛いの凄い！！」「親知らずの腫れ、大変だけどちょっと可愛いですね笑」など、さまざまな声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】人気モデル、親知らず抜歯後に顔が腫れた姿
「大変だけどちょっと可愛いですね笑」佐野さんは「本当に本当にごめんなさい」とつづり、1枚の画像を公開。撮影スタッフと思われる相手と交わしたメッセージ画面のスクリーンショットです。相手からの「もしレタッチで補正できそうでしたら明日このままお願いさせていただきたいです！」という打診に対し、佐野さんは「ちょっと写真送りますね！！ 私的には大丈夫なのですが、判断お任せします！！」と返信。写真には、片方の頬が腫れている佐野さんが写っています。
ファンからは「コンディション悪くてもこれだけ可愛いのは反則」「親知らずの抜歯は腫れますからね。お大事に」「確かに腫れてるけど、これはこれで可愛い」「お相手の方がめっちゃ気を遣ってくれているのが余計に面白い」「顔腫れててもめっちゃ可愛いの凄い！！」「親知らずの腫れ、大変だけどちょっと可愛いですね笑」など、さまざまな声が集まっています。
「腫れませんように...」佐野さんは28日の投稿で「さっき親知らず抜いたんだけど、歯が自分の顔に落ちてきて死ぬほどびびった」と抜歯を報告。「腫れませんように...」とつづっていましたが、その後腫れてしまった様子です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)