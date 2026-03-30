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クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【買って良かった?】新型プレリュード納車3ヶ月での加速･燃費･内装･運転支援をレポート! 伊豆まで650kmの車旅! S+シフトのエンジン音がキモチイイ! | Honda Prelude 2026」を公開した。納車から3ヶ月が経過した新型プレリュードで静岡方面へのロングドライブを敢行し、走行性能や実燃費、そして日常の使い勝手を徹底レビューしている。



ワンソクTube氏は雨天走行時、同車にリアワイパーが装備されていない点に触れ、「後方視界が絶望的」と指摘。斜め後方の視界も狭いため、車線変更時には入念な目視確認が必要だとリアルな不満点を語った。一方で、高速道路に合流すると新技術「S+ Shift（エスプラスシフト）」を試す。パドルシフトによる変速操作と、スピーカーから流れるスポーティなエンジンサウンドに「S+ Shiftめっちゃ気持ちいい!!」と歓喜の声を上げた。カリカリのスポーツカーではパワーを使い切る場所がないとし、「サーキットや峠を走らない人にはこういうので良いんだよ」と、日常の範囲内で気軽にスポーツフィールを味わえる演出を高く評価した。



さらに、3時間以上もの大渋滞に巻き込まれながらも、燃費計はリッター20kmオーバーを記録し、優れた環境性能を実証。中盤からはターンパイク箱根のワインディングへと突入し、アダプティブサスペンションによるスポーティかつ快適な乗り心地を絶賛した。



突出したスペックやタイムを追い求めるのではなく、日常の扱いやすさと走る喜びを見事に両立させた新型プレリュード。ワンソクTube氏はその魅力を「大人の贅沢」と表現している。日常使いから休日のロングドライブまで、肩肘張らずに運転の楽しさを味わいたいドライバーにとって、間違いなく最有力な選択肢となるだろう。