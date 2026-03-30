かっこいいと思う『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位「フーウェイ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「かっこいいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、フ―ウェイ。タイ出身の大学院生で、複数の言語を操り、柔道でタイ代表選手レベルの腕前を持つ文武両道の愛されキャラクター。爽やかな顔立ちと落ち着いた雰囲気、抜群のスタイルで多くの視聴者を魅了しています。
回答者からは、「見た目に華がある」（20代女性／宮城県）、「なんでもできてしまう姿が素敵だったので」（20代女性／東京都）、「ステージでのカリスマ性が凄いから」（40代女性／埼玉県）、「モデルのようなスタイルと、独特のアンニュイなオーラがあって目を引くからです」（40代女性／鹿児島県）、「ガタイの良さやニヤッと笑う感じが素敵で好きです」（30代女性／茨城県）などの声がありました。
1位は、ヒロヤ。北海道出身のアートディレクターとして活躍する知的で洗練された雰囲気と端正な顔立ちで、男女問わず人気を集めています。メンバーへの接し方で優しさや気遣いを見せるだけでなく、自分の思いを丁寧に伝えようとする誠実さが支持されています。
回答者からは、「ヒロヤは性格も含めて男気があり人間味もある」（30代男性／富山県）、「整った色気のある顔立ちだから」（30代女性／奈良県）、「顔も好きだけど、トモアキと口論になってしまった時に、伝え方を精一杯探しながら頑張って会話しようとしていた所に惹かれた」（10代女性／新潟県）、「優しさや気遣いがかっこいいから」（60代女性／北海道）、「目元がぱっちりしていて鼻筋も通りかっこいいです」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
今回はその中から、「かっこいいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：フーウェイ／49票
2位は、フ―ウェイ。タイ出身の大学院生で、複数の言語を操り、柔道でタイ代表選手レベルの腕前を持つ文武両道の愛されキャラクター。爽やかな顔立ちと落ち着いた雰囲気、抜群のスタイルで多くの視聴者を魅了しています。
1位：ヒロヤ／76票
1位は、ヒロヤ。北海道出身のアートディレクターとして活躍する知的で洗練された雰囲気と端正な顔立ちで、男女問わず人気を集めています。メンバーへの接し方で優しさや気遣いを見せるだけでなく、自分の思いを丁寧に伝えようとする誠実さが支持されています。
回答者からは、「ヒロヤは性格も含めて男気があり人間味もある」（30代男性／富山県）、「整った色気のある顔立ちだから」（30代女性／奈良県）、「顔も好きだけど、トモアキと口論になってしまった時に、伝え方を精一杯探しながら頑張って会話しようとしていた所に惹かれた」（10代女性／新潟県）、「優しさや気遣いがかっこいいから」（60代女性／北海道）、「目元がぱっちりしていて鼻筋も通りかっこいいです」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)