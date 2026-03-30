お笑い芸人の出川哲朗（62）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。ゲストの歌手・和田アキ子（75）について語った。

和田がMCを務めるTBS「アッコにおまかせ!」が同日、最終回を迎えた。準レギュラーで親交の深い出川は、和田について「今だから言えるけど、最初の頃はなんじゃこいつと思ったことは何度もある。ぶっちゃけて言いましょう、嫌いでした！」と笑いながら告白。

「そんな思いも何度もしたけど、アッコさんが凄いのは、それを上回る人間性。凄い優しい」と話し、自身が入院した時の秘話を披露した。「遠い病院だったけど、わざわざお見舞いに来てくれて。病室を開けた瞬間に“遠いんじゃボケ！もっと近い病院にせえや！”って。病人に対しての第一声じゃないんだけど、時間をかけて来てくれてる。愛ですよ」と感謝した。

さらに、和田によれば、このエピソードには続きが。2023年に入院した際、今度は出川が病院に駆けつけてくれて「遠いんじゃ！」とクレームを入れてきたという。しかし、和田は当時のことを忘れていて、「“誰に言ってんねん！”って言って。そしたら出川がビビっちゃって。“アッコさん、昔僕に言ったんです”って」と振り返って笑った。