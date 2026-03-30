多彩な作品が集結！ 博多ハンドメイドマルシェ実行委員会「博多ハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント 2日間合計で約800ブースが出店し、15,000点以上の手づくり作品が集まるイベント作家本人が出店し、作品のストーリーを直接聞きながら特別な一品を探せる初心者でも安心な19種類のワークショップ（体験教室）を当日開催 2日間合計で約800ブースが出店し、15,000点以上の手づくり作品が集まるイベント作家本人が出店し、作品のストーリーを直接聞きながら特別な一品を探せる初心者でも安心な19種類のワークショップ（体験教室）を当日開催

2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、「博多ハンドメイドマルシェ2026」が福岡国際センターにて開催されます。

アクセサリーから食品まで多彩なジャンルの手づくり作品が約800ブースに集まり、作家本人と交流しながら「自分だけのお気に入り」を探せるイベントです。

初心者でも参加しやすい19種類のワークショップも用意されています。

博多ハンドメイドマルシェ実行委員会「博多ハンドメイドマルシェ2026」

開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）11:00〜17:00（当日券販売は16:40まで）会場：福岡国際センター（福岡県福岡市）出店ブース：約800ブース（2日間合計・予定）入場料：当日券700円、前売券600円（小学生以下は無料）

約800ブース・15,000点以上の手づくり作品が集結

アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション作品から、焼き菓子・和菓子・調味料などの食品まで、ジャンルを問わず15,000点以上の手づくり作品が会場に集まります。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品です。

多彩なジャンルのなかから「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感が味わえる2日間となっています。

作家本人と直接交流しながら一品を探せる

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作品の裏側にあるストーリーを作家本人から直接聞けるのは、ハンドメイドマルシェならではの魅力です。

買い物以上の体験を楽しみながら、自分だけの特別な一品を見つけられます。

なお、2025年5月の前回開催では2日間合計で約8,100人の来場者を迎えており、今回で4回目の開催となります。

初心者でも安心の19種類のワークショップを開催

イベント当日は、初心者でも10分〜120分で完成できるワークショップを19種類開催します。

アクセサリー・インテリア・ミニチュア雑貨・アートなど、親子や友人同士でも楽しめる内容が幅広く用意されています。

作家本人が講師となって丁寧に指導するため、どなたでも安心して作品づくりを体験できます。

約800ブースに集まった15,000点以上の手づくり作品のなかから、世界にひとつだけの一品に出会えるイベントです。

作家本人との交流を通じて、作品に込められたストーリーまで楽しめる特別な体験が用意されています。

19種類のワークショップでは、自分でも手づくり作品を完成させられる充実した内容となっています。

博多ハンドメイドマルシェ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 博多ハンドメイドマルシェ2026はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年5月16日（土）・17日（日）の11:00〜17:00に、福岡国際センター（福岡県福岡市）にて開催されます。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 当日券700円、前売券600円です。

小学生以下は入場無料となっています。

Q. ワークショップは事前予約が必要ですか？

A. ソースには事前予約に関する記載はありませんが、19種類のワークショップが用意されており、初心者でも10分〜120分で完成できる内容となっています。

詳細はイベント公式サイトにてご確認ください。

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