食べられない料理とうさぎ、大阪初上陸の2展同時開催！ BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」大阪初開催

記事ポイント 精巧なミニチュアグルメアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」が10周年記念仕様で49組のクリエイターが集結2026年4月29日〜5月6日、ルクア大阪にてゴールデンウィーク限定同時開催 精巧なミニチュアグルメアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」が10周年記念仕様で49組のクリエイターが集結2026年4月29日〜5月6日、ルクア大阪にてゴールデンウィーク限定同時開催

まるで本物のビストロ料理のように精巧に作り込まれたミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が、大阪に初上陸します。

同会場では、うさぎクリエイター49組が一堂に集う「うさぎしんぼる展」の10周年記念イベントも同時開催されます。

2展それぞれに大阪初公開の新作展示と限定グッズが用意され、ゴールデンウィークを特別に彩る内容です。

BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」大阪初開催

開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・祝）会場：ルクア大阪（大阪市梅田）主催：株式会社BACON

BACONが企画する2つの人気展覧会が、ゴールデンウィーク期間中にルクア大阪で同時開催されます。

いずれの会場も大阪初公開の新作展示をはじめ、ここでしか手に入らない限定グッズや特別企画が数多く用意されています。

ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪

「ミニチュアビストロの世界展」は、フランスの家庭料理やカフェごはんをテーマにしたミニチュアアートが集まる新企画展です。

「キッシュ」「鴨のコンフィ」「グラタン」など、前菜からメイン・デザートまで丁寧に再現された”食べられない料理”が、本格的なビストロ空間を演出しています。

素材の質感や焼き加減、照りに至るまで徹底的にこだわった作品は、思わず見惚れる完成度を誇ります。

なかでも注目は、本物の厨房を思わせる調理器具のミニチュアが話題の「ミニ厨房庵」と、ビストロのテラス席をイメージした空間演出で新作を披露する「Renee miniature」が大阪に初登場する点です。

会場内は全エリア撮影OKで、アングルや構図にこだわった”とっておきの一皿”をSNSに投稿できます。

物販ではボールペン・チャーム・キーホルダーなど個性豊かなグッズが揃い、作品ごとの世界観を持ち帰ることも可能です。

うさぎしんぼる展 2026 in 大阪（10周年記念）

「うさぎしんぼる展」は、SNSでうさぎ作品を発表するクリエイターたちが一堂に集まる”うさぎの祭典”で、今年で10周年を迎えます。

2026年の大阪開催では全49組が参加し、300点以上の作品が一挙に展示されます。

Instagramフォロワー数5.7万人を誇る「ランとコナンとシェリー」や、活動16周年を迎える「mofu mofu usagi」が特設スペースにて限定新作絵本や10周年記念グッズを発表する予定です。

刺繍作品で人気の「Shijimi Factory」が新作デザインを限定販売するほか、3年ぶりに登場する「うさぎ印」「m＊stamp」など充実したラインナップとなっています。

先着数量限定の来場者特典として、「VeryBerry」による10周年限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルポストカードが用意されています。

また、会場の様子を「#うさぎしんぼる展」のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し、公式SNSをフォローの上で受付に画面を提示すると、過去イベントで好評を博したオリジナルアーカイブグッズをプレゼントするキャンペーンも実施されます。

「ミニチュアビストロの世界展」では手のひらサイズの本格ビストロ空間が体感でき、食アートの新たな楽しみ方が広がっています。

「うさぎしんぼる展」では10年の歴史が詰まった限定グッズと300点超の作品が一度に楽しめる内容です。

2展それぞれに大阪初公開の新作が用意され、ゴールデンウィークにしか出会えない特別な世界観が同じ会場で体感できます。

「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間と会場はどこですか？

A. 2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）まで、ルクア大阪（大阪市梅田）にて開催されます。

Q. 会場内での撮影はできますか？

A. 両展覧会とも会場内は全エリア撮影OKです。

アングルや構図を工夫して自分だけの一枚をSNSに投稿できます。

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