飛行機で東京都庁の屋上に強行着陸！ 『Microsoft Flight Simulator』で無茶なアクロバット飛行に挑戦してみた【実況者：たいたぬ】

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『東京の頂点に着陸します【MSFS2024 / Pimax Crystal Light】』というたいたぬさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

PimaxさんのVRヘッドセット「Pimax Crystal Light」をお借りして、東京都庁のヘリパッドに着陸します！

東京の頂点に着陸します【MSFS2024 / Pimax Crystal Light】

ゲーム『Microsoft Flight Simulator 2024』で、無茶なフライトを繰り広げる実況動画が公開されています。東京ど真ん中の“ありえない場所”への着陸に挑みます。

投稿者は、音声合成ソフト「CeVIO Creative Studio」のキャラクター「さとうささら」の調声に定評のある、たいたぬさん。今回もハイテンションなささら機長が、華麗なアクロバット飛行を披露してくれます。

愛機として選ばれたのは、ズーリンサベージカブ。タクシーのようなカラーリングに、ちっちゃなエンジン、砂利道にも対応したタンドラタイヤまで備えた、かわいさとワイルドさが同居する軽飛行機です。

機体を眺めて楽しんでいると、ふと気になってくるのが、その駐機場所。なんと羽田空港近くの大井競馬場でした。ささら機長は「午年なので」という、やや強引な理屈で離陸を敢行します。

離陸後は、東京上空をクルーズ。とはいえ、東京モノレールをほぼ真横に見る低空フライトです。橋をくぐり、京浜運河をさかのぼると、レインボーブリッジが姿を現します。そのまま機体は新宿方面へ。

最初のミッションは、なんと東京都庁の屋上にあるヘリコプター発着場。ここへのピンポイント着陸に挑戦します。

1回目はゴーアラウンドで様子見します。すると機体が大きく回転してしまいます。ですが、ささら機長は「一体何にぶつかったんですか？」と涼しい声。もう一度、同じ方向からアプローチし直します。

ヘリポート直前でスロットルをアイドルに絞り、そのままタッチダウン。「うぉー止まれー！」とご機嫌に叫びます。小春六花副機長は「ストップストップストップストップ！」と大慌て。ギリギリのところで機体は見事停止しました。

しかし、フライトはこれで終わりではありません。着陸したからには、離陸です。都庁屋上からダイブするように飛び立つと、意外にもスーッと安定した滑空に入りました。今度は横浜方面へ向かいます。「つばさ橋」が見えてくると、主塔の間をナイフエッジで通過するという、さらに危険な荒技まで見せつけてくれます。

みなとみらい上空でヘリポートを探していると、まさかの燃料切れが発生。エンジン停止という絶体絶命の状況で、緊急着陸先として選ばれたのは……客船ターミナルでした。無理やり機体を止めた結果、ささら機長は「セーフ」、小春六花副機長は「アウトだよ！」と叫び、お馴染みの掛け合いで動画は幕を閉じます。

東京都庁から、横浜の橋、そして想定外の緊急着陸まで。スリル満点の操縦が進行するMSFS2024実況。気になった方は、ぜひ実際の動画でこの無茶なフライトを堪能してみてください。

視聴者コメント

あっぶええー

良い鳴き声ｗｗｗ

なんだ今のｗｗｗ

そういうゲームじゃないのよこれw

六花ちゃんの悲鳴が多くてとても良かった

文／高橋ホイコ