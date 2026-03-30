なかやまきんに君「競馬関係者」 JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇

記事ポイント JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開競馬の表彰式で登壇者全員がなかやまきんに君に変身するユーモラスでインパクト抜群の演出が見どころJRA-VANはスマホ・PCで競馬データを深く楽しめるJRA公式情報サービス JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開競馬の表彰式で登壇者全員がなかやまきんに君に変身するユーモラスでインパクト抜群の演出が見どころJRA-VANはスマホ・PCで競馬データを深く楽しめるJRA公式情報サービス

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービスが、なかやまきんに君を起用した新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇を2026年3月28日より公開しています。

華やかな競馬の表彰式を舞台に、騎手・調教師・馬主など登壇者全員の顔がなかやまきんに君に変身するという、思わず二度見してしまうインパクト大の内容となっています。

JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇

今回のCMは、厳かな雰囲気の中で式典が進行しながらも、登壇者の顔をよく見ると全員がなかやまきんに君というギャップが驚きと笑いを生み出す内容です。

栄誉を称えられる騎手・調教師・馬主など競馬界を支える面々が壇上に集結しながら、その全員が「みんなきんに君」という世界観が展開されます。

なかやまきんに君本人は「お母さん役の演技でクリエイティブディレクターに『母の優しさが伝わってくる』と褒められた」とコメントしており、合成された様々な顔と表情の演技にも注目できます。

CMはJRA-VAN公式YouTubeチャンネル「JRA-VANチャンネル」や自社サイトのほか、フジテレビ・テレビ東京・BSイレブン・グリーンチャンネルなど複数媒体で展開されています。

JRA-VANのサービス内容

「JRA-VAN」はJRA公式データを活用した競馬情報サービスのブランドで、過去30年以上のレースデータやパドック動画視聴サービス「パドックアイ」など多彩な情報を提供しています。

スマートフォン向けアプリ「JRA-VANスマホアプリ」では、出馬表・リアルタイムオッズ・レース動画視聴・ネット投票連携など、外出先でも競馬予想を快適に楽しめる機能が揃っています。

PC専用ソフト「JRA-VAN NEXT」では大量の競馬データをスムーズに処理でき、スマホアプリも無料で利用できるためデータ分析を深く追求したいユーザーにも対応しています。

JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇は、格式高い競馬の表彰式と全員きんに君というユーモラスな世界観が融合した、インパクト抜群の仕上がりとなっています。

JRA-VANではスマホ・PCを通じて30年以上の競馬データやパドック動画など豊富な情報が楽しめます。

出馬表からリアルタイムオッズ・ネット投票連携まで、競馬をより深く便利に楽しめる機能が充実しています。

JRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇の紹介でした。

よくある質問

Q. 新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇はどこで視聴できますか？

A. JRA-VAN公式YouTubeチャンネル「JRA-VANチャンネル」および自社サイトのほか、フジテレビ・テレビ東京・BSイレブン・グリーンチャンネルなどで放映されています。2026年3月28日より順次展開されています。

Q. JRA-VANはどのようなサービスですか？

A. JRA公式データを活用した競馬情報サービスで、過去30年以上のレースデータ・パドック動画・リアルタイムオッズなどを提供しています。

スマートフォン向けアプリとPC専用ソフト「JRA-VAN NEXT」で利用できます。

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