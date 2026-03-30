

田中亜紀写真展『lulu /Hostel &Space』



田中亜紀は主に人物や舞台を中心に撮影している写真家。

劇団☆新感線、新国立劇場、ホリプロ、明治座、大人計画、イキウメなど、数多くの舞台写真の撮影してきた。

また、太陽をテーマとした写真をライフワークとして撮り続けており、小説の装丁写真や舞台の宣伝イメージなどにも使用されている。





この春、京都で開催されるkyotographie2026 のサテライトフェスティバルとして連携・同時開催する公募型アートフェスティバルKG＋に4月～6月にかけて京都で写真展を開催する。

田中亜紀

ほんの少しの時間でいい。 頭を上げて、太陽をてほしい。

「太陽」は生命の源であり、希望、幸せ、未来、

そして生きる喜びを私に感じさせてくれる。

「太陽」の光を浴びながら撮影する時間は、自分の「今」と対峙し、

「未来と希望」を見つめる時間でもあり、

五感で感じる目に見えない存在する「何か」と自身の内なる感情の「波」を繋げる時間でもある。

2000年頃、「太陽と太陽の光」をフィルムで撮り始めた当時、写真は「私の言葉」だった。

そして、今「太陽と太陽の光」の写真は「遠い昔の自分」「未来の自分」「今の自分」を繋げ、自分の「人生の時間」を旅をさせてくれる存在になった。 「痛みや悲しみ」を受け入れ、生きる為に必要な「救い」となり、未来を切り開く「力」となり、人生の「彩り」へと変化している。

晴れた日ばかりではないが、太陽はいつも昇り続けている。

さあ、頭を上げて、太陽を見よう。 時間を旅して、未来の希望を信じながら。