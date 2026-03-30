名古屋駅前のランドマークとして親しまれる「大名古屋ビルヂング」が、2016年3月9日のグランドオープンから10周年を迎える。そこで、2026年5月31日(日)まで、開業10周年を記念して「ミッフィー」とコラボした「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」を開催中。館内のあちこちで、ミッフィーと一緒に楽しめる企画を実施している。

【写真】ミッフィーでいっぱいの大名古屋ビルヂング

大名古屋ビルヂングで5月31日(日)まで開催中の「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」


ミッフィーでいっぱいの大名古屋ビルヂング


■5階にあるスカイガーデンがミッフィーのお庭に！

miffy's joyful garden(ミッフィーのお庭)と題し、大名古屋ビルヂング5階のスカイガーデンにミッフィーのフォトスポットが登場。高さ1.5メートルのミッフィー像が出迎えてくれる「welcome gate」、絵本に登場する仲間と一緒に撮影できる「スナップアベニュー」、ミッフィーのシルエットをかたどった巨大なアーチ型フォトスポット「miffy joyful arch」などを巡ろう。

スカイガーデンの象徴となるフォトスポット「welcome gate」


愛らしいミッフィーとなかまたち。一緒に写真を撮ろう！


ミッフィーの大きな耳と並んで記念撮影


ミッフィーの顔を花びらで表現した「ミッフィーのインフィオラータ」は、スカイガーデンからだけでなく、名古屋駅のいろいろな場所から楽しめそう。17時からはイルミネーションが点灯し、庭全体が光に包まれる。

さんかく屋根の内側に、花びらでミッフィーの顔を描いたインフィオラータ


17時以降はライトアップ。煌びやかな夜景もすてき！


周囲の高層ビル群から、スカイガーデン全体を一望


■ミッフィーとコラボしたショップやグルメも注目！

館内には、ミッフィーとのコラボレーションメニューが登場。3階にある「RHUBARBE」では、定番のブランマンジェがミッフィー仕様に！いちごとルバーブの甘酸っぱいソースとミントのグリーンが彩りを添える、ミッフィーのブランマンジェ(1760円、各日12食限定、1ドリンクオーダー必須)は、食べるのがもったいないかわいさ。

「RHUBARBE」で味わえる、ミッフィーのブランマンジェ(1760円、各日12食限定、1ドリンクオーダー必須)


地下1階にある「annon tea house」では、ミッフィー ピスタチオとベリーのミニホットケーキ(1760円、1ドリンクオーダー必須)が登場。かわいらしい厚焼きのミニホットケーキにピスタチオクリーム、バニラアイスクリーム、いちごやベリーなどのフルーツを添えた。紅茶専門店らしく、香り高い紅茶のソースをかけて味わう。

「annon tea house」で味わえる、ミッフィー ピスタチオとベリーのミニホットケーキ(1760円、1ドリンクオーダー必須)


ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」のポップアップは5月17日(日)まで。フラワーギフトやミッフィーと季節のお花をデザインした商品を多数取りそろえる。

「Flower Miffy POP UP SHOP」は地下1階アトリウムで5月17日(日)まで開催


■館内のミッフィースポットを巡ってプレゼントをゲット⁉

また、大名古屋ビルヂングの館内にもミッフィー像が登場。各所のミッフィー像を探してデジタルスタンプを集めると、オリジナルの待ち受け画面がもらえるスタンプラリーを開催している。思いがけない場所に隠れているミッフィーもいるので、隠れミッフィーを探しながら館内を巡ってほしい。また、館内の対象店舗を利用すると、もれなくオリジナルデザインのミニシールをプレゼント！※先着順の配布、各店舗なくなり次第終了

オリジナルデザインのミニシール※イメージ


さらに、5階スカイガーデンや館内各所にあるミッフィーのフォトスポットなど「miffy's joyful garden」にまつわる写真をInstagramに投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンも。指定のハッシュタグをつけて、大名古屋ビルヂング公式アカウントをメンションした状態でInstagramに投稿すると、ミッフィーエリアがある「ハウステンボス」1dayパスポートや「フラワーミッフィー」のグッズなどが抽選で当たる。

「ハウステンボス」のミッフィーエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」


「フラワーミッフィー」のグッズ※画像はイメージ


大名古屋ビルヂング 10th ANNIVERSARY企画「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」

期間：2026年3月4日〜5月31日(日)

Flower Miffy POP UP SHOP：2026年3月4日〜5月17日(日)

住所：名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング 5階スカイガーデン、地下1階アトリウム、ほか各所

名古屋で長く愛される大名古屋ビルヂングと、世界中で愛されるミッフィーの特別なコラボレーション。アクセス良好な名古屋駅前で、花に囲まれたミッフィーとの楽しいひとときを過ごしてみては。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

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