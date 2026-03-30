愛知・名古屋の「大名古屋ビルヂング」がミッフィーとコラボ！ミッフィーのフォトスポット、ポップアップショップ、グルメを満喫
名古屋駅前のランドマークとして親しまれる「大名古屋ビルヂング」が、2016年3月9日のグランドオープンから10周年を迎える。そこで、2026年5月31日(日)まで、開業10周年を記念して「ミッフィー」とコラボした「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」を開催中。館内のあちこちで、ミッフィーと一緒に楽しめる企画を実施している。
【写真】ミッフィーでいっぱいの大名古屋ビルヂング
■5階にあるスカイガーデンがミッフィーのお庭に！
miffy's joyful garden(ミッフィーのお庭)と題し、大名古屋ビルヂング5階のスカイガーデンにミッフィーのフォトスポットが登場。高さ1.5メートルのミッフィー像が出迎えてくれる「welcome gate」、絵本に登場する仲間と一緒に撮影できる「スナップアベニュー」、ミッフィーのシルエットをかたどった巨大なアーチ型フォトスポット「miffy joyful arch」などを巡ろう。
ミッフィーの顔を花びらで表現した「ミッフィーのインフィオラータ」は、スカイガーデンからだけでなく、名古屋駅のいろいろな場所から楽しめそう。17時からはイルミネーションが点灯し、庭全体が光に包まれる。
■ミッフィーとコラボしたショップやグルメも注目！
館内には、ミッフィーとのコラボレーションメニューが登場。3階にある「RHUBARBE」では、定番のブランマンジェがミッフィー仕様に！いちごとルバーブの甘酸っぱいソースとミントのグリーンが彩りを添える、ミッフィーのブランマンジェ(1760円、各日12食限定、1ドリンクオーダー必須)は、食べるのがもったいないかわいさ。
地下1階にある「annon tea house」では、ミッフィー ピスタチオとベリーのミニホットケーキ(1760円、1ドリンクオーダー必須)が登場。かわいらしい厚焼きのミニホットケーキにピスタチオクリーム、バニラアイスクリーム、いちごやベリーなどのフルーツを添えた。紅茶専門店らしく、香り高い紅茶のソースをかけて味わう。
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」のポップアップは5月17日(日)まで。フラワーギフトやミッフィーと季節のお花をデザインした商品を多数取りそろえる。
■館内のミッフィースポットを巡ってプレゼントをゲット⁉
また、大名古屋ビルヂングの館内にもミッフィー像が登場。各所のミッフィー像を探してデジタルスタンプを集めると、オリジナルの待ち受け画面がもらえるスタンプラリーを開催している。思いがけない場所に隠れているミッフィーもいるので、隠れミッフィーを探しながら館内を巡ってほしい。また、館内の対象店舗を利用すると、もれなくオリジナルデザインのミニシールをプレゼント！※先着順の配布、各店舗なくなり次第終了
さらに、5階スカイガーデンや館内各所にあるミッフィーのフォトスポットなど「miffy's joyful garden」にまつわる写真をInstagramに投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンも。指定のハッシュタグをつけて、大名古屋ビルヂング公式アカウントをメンションした状態でInstagramに投稿すると、ミッフィーエリアがある「ハウステンボス」1dayパスポートや「フラワーミッフィー」のグッズなどが抽選で当たる。
大名古屋ビルヂング 10th ANNIVERSARY企画「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」
期間：2026年3月4日〜5月31日(日)
Flower Miffy POP UP SHOP：2026年3月4日〜5月17日(日)
住所：名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 5階スカイガーデン、地下1階アトリウム、ほか各所
名古屋で長く愛される大名古屋ビルヂングと、世界中で愛されるミッフィーの特別なコラボレーション。アクセス良好な名古屋駅前で、花に囲まれたミッフィーとの楽しいひとときを過ごしてみては。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■5階にあるスカイガーデンがミッフィーのお庭に！
miffy's joyful garden(ミッフィーのお庭)と題し、大名古屋ビルヂング5階のスカイガーデンにミッフィーのフォトスポットが登場。高さ1.5メートルのミッフィー像が出迎えてくれる「welcome gate」、絵本に登場する仲間と一緒に撮影できる「スナップアベニュー」、ミッフィーのシルエットをかたどった巨大なアーチ型フォトスポット「miffy joyful arch」などを巡ろう。
ミッフィーの顔を花びらで表現した「ミッフィーのインフィオラータ」は、スカイガーデンからだけでなく、名古屋駅のいろいろな場所から楽しめそう。17時からはイルミネーションが点灯し、庭全体が光に包まれる。
■ミッフィーとコラボしたショップやグルメも注目！
館内には、ミッフィーとのコラボレーションメニューが登場。3階にある「RHUBARBE」では、定番のブランマンジェがミッフィー仕様に！いちごとルバーブの甘酸っぱいソースとミントのグリーンが彩りを添える、ミッフィーのブランマンジェ(1760円、各日12食限定、1ドリンクオーダー必須)は、食べるのがもったいないかわいさ。
地下1階にある「annon tea house」では、ミッフィー ピスタチオとベリーのミニホットケーキ(1760円、1ドリンクオーダー必須)が登場。かわいらしい厚焼きのミニホットケーキにピスタチオクリーム、バニラアイスクリーム、いちごやベリーなどのフルーツを添えた。紅茶専門店らしく、香り高い紅茶のソースをかけて味わう。
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」のポップアップは5月17日(日)まで。フラワーギフトやミッフィーと季節のお花をデザインした商品を多数取りそろえる。
■館内のミッフィースポットを巡ってプレゼントをゲット⁉
また、大名古屋ビルヂングの館内にもミッフィー像が登場。各所のミッフィー像を探してデジタルスタンプを集めると、オリジナルの待ち受け画面がもらえるスタンプラリーを開催している。思いがけない場所に隠れているミッフィーもいるので、隠れミッフィーを探しながら館内を巡ってほしい。また、館内の対象店舗を利用すると、もれなくオリジナルデザインのミニシールをプレゼント！※先着順の配布、各店舗なくなり次第終了
さらに、5階スカイガーデンや館内各所にあるミッフィーのフォトスポットなど「miffy's joyful garden」にまつわる写真をInstagramに投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンも。指定のハッシュタグをつけて、大名古屋ビルヂング公式アカウントをメンションした状態でInstagramに投稿すると、ミッフィーエリアがある「ハウステンボス」1dayパスポートや「フラワーミッフィー」のグッズなどが抽選で当たる。
大名古屋ビルヂング 10th ANNIVERSARY企画「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」
期間：2026年3月4日〜5月31日(日)
Flower Miffy POP UP SHOP：2026年3月4日〜5月17日(日)
住所：名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 5階スカイガーデン、地下1階アトリウム、ほか各所
名古屋で長く愛される大名古屋ビルヂングと、世界中で愛されるミッフィーの特別なコラボレーション。アクセス良好な名古屋駅前で、花に囲まれたミッフィーとの楽しいひとときを過ごしてみては。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。