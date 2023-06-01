『銀魂』作者・空知英秋の7年ぶり新連載4月20日開始！『2年B組 勇者デストロイヤーず』 中村充志・里庄マサヨシの新作も発表
漫画『銀魂』などで知られる漫画家・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』が、4月20日発売の『週刊少年ジャンプ』でスタートすることが30日、発表された。空知氏の新連載は、2019年6月の代表作『銀魂』完結以来、約7年ぶりとなる。また、『週刊少年ジャンプ』では、4月から空知氏の作品も含めて3作品の新連載がスタートする。
【画像】『銀魂』作者の新作発表！公開されたジャンプ新連載3作品のイラスト
ジャンプ新連載の第1弾は中村充志氏の『ロクのおかしな家』（4月6日発売号から開始）、第2弾は里庄マサヨシ氏の『夏と蛍籠』（4月13日発売号から開始）、そして第3弾が空知氏の『2年B組 勇者デストロイヤーず』（4月20日発売号から開始）で、それぞれのカラーイラストが公開された。
中村氏は『週刊少年ジャンプ』で2013年に『クロクロク』、2020年に『AGRAVITY BOYS』を連載。里庄氏も同じく『週刊少年ジャンプ』で2018年に『紅葉の棋節』を連載していた。
空知氏は、1979年５月25日生まれ。2002年に『週刊少年ジャンプ』の「第71回天下一漫画賞」応募作『だんでらいおん』で佳作を受賞し、同年「週刊少年ジャンプ」42号（2002年９月14日発売）に掲載。2003年『週刊少年ジャンプ』17号（2003年3月25日発売）にて『しろくろ』を発表。そして『週刊少年ジャンプ』2004年2号（2003年12月8日発売）から代表作『銀魂』を連載し、2019年６月に完結した。
『銀魂』はコミックスの累計発行部数が7300万部を突破する人気作品となり、アニメ化、実写映画化もされた。また、デビュー読切作品『だんでらいおん』もアニメ化され、Netflixで4月16日より全7話で世界独占配信される。
【画像】『銀魂』作者の新作発表！公開されたジャンプ新連載3作品のイラスト
ジャンプ新連載の第1弾は中村充志氏の『ロクのおかしな家』（4月6日発売号から開始）、第2弾は里庄マサヨシ氏の『夏と蛍籠』（4月13日発売号から開始）、そして第3弾が空知氏の『2年B組 勇者デストロイヤーず』（4月20日発売号から開始）で、それぞれのカラーイラストが公開された。
空知氏は、1979年５月25日生まれ。2002年に『週刊少年ジャンプ』の「第71回天下一漫画賞」応募作『だんでらいおん』で佳作を受賞し、同年「週刊少年ジャンプ」42号（2002年９月14日発売）に掲載。2003年『週刊少年ジャンプ』17号（2003年3月25日発売）にて『しろくろ』を発表。そして『週刊少年ジャンプ』2004年2号（2003年12月8日発売）から代表作『銀魂』を連載し、2019年６月に完結した。
『銀魂』はコミックスの累計発行部数が7300万部を突破する人気作品となり、アニメ化、実写映画化もされた。また、デビュー読切作品『だんでらいおん』もアニメ化され、Netflixで4月16日より全7話で世界独占配信される。
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