ねぐせ。が、本日29日に開催された自身初の主催フェス＜HOT de GOOD fest. 2026＞にて、新曲「青春バイブレーション」を4月8日(水)に配信リリースすることを発表した。

ライブでも初披露された「青春バイブレーション」は、彼ららしいポジティヴなエネルギー全開のアッパーチューン。新生活が始まる4月の季節に、力強く心のギアを入れてくれるような1曲だ。

▲「青春バイブレーション」ジャケット

またジャケット写真もあわせて公開となり、ポジティヴな雰囲気あふれるメンバー4人が印象的で、弾けるような躍動感と平成感あふれるデザインに仕上がっている。Pre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートし、事前登録者はVo.Gt.りょたちの手書き歌詞画像がもらえるとのことだ。

本日、アルステイク、KALMA、Bye-Bye-Handの方程式、Blue Mash、bokula.、Maki、moon drop、ヤングスキニーといった面々を迎えて、自身初の主催フェスを無事成功させたねぐせ。は、6月28日(日)に自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ＜愛問愛答＞（アイモンアイトウ）の開催も控えている。

■「青春バイブレーション」

2026年4月8日 配信スタート

http://kmu.lnk.to/xGtWmw

＜ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」＞

2026年3月5日(木) 茨城 mito LIGHT HOUSE

2026年3月6日(金) 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月13日(金) 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

2026年3月14日(土) 山梨 甲府CONVICTION

2026年3月17日(火) 群馬 前橋DYVER

2026年4月8日(水) 愛知 豊橋 club KNOT

2026年4月9日(木) 静岡 静岡UMBER

2026年4月18日(土) 福島 郡山Hip Shot Japan

2026年4月19日(日) 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年5月13日(水) 兵庫 太陽と虎

2026年5月14日(木) 京都 KYOTO MUSE ▼チケット 一般発売中

https://l-tike.com/neguse/

チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別）

＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日(日) 横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ ▼チケット 一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/ チケット：8,888円(税込) 全席指定