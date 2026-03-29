「本能的に…」5カ月ぶり代表戦でビッグセーブのGK鈴木彩艶、手応えを口に「いい感覚になってきている」
日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）が、「キリンワールドチャレンジ2026」のスコットランド代表戦を振り返った。
28日、日本は『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦。FIFAワールドカップ2026に出場する相手との対戦では、FW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）やMF佐野航大（NEC/オランダ）ら経験の少ない選手も先発出場した。
自身もケガから復帰し、間もない中での出場となった中、立ち上がり8分にはスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）の決定機をビッグセーブ。ボックス内の至近距離からフリーで放たれたシュートをなんとか防ぎ、守護神として大きな仕事をした。
試合早々の決定機阻止については「まだ映像は見てないですけど、出られない（飛び出せない）と判断をした中、しっかり防げたっていうところは大きかったかなと思います」とコメント。「チームメイトにも言われましたけど、あそこ失点しなかったこと、ゼロで進められたことが、最後得点することができて、勝利できました。そこは大きなキーポイントかなと思います」と、勝利を呼び込む大きなセーブになったと振り返った。
実際には「左手で反応したっていう感じですね。本当に本能的というか」と、勝手に身体が反応したという鈴木。「自分の感覚としては、クラブでの試合よりも、（代表に）戻ってきていい感覚になってきている印象はあります。ゲームを通して、落ち着いてできました」と、自身のパフォーマンスを出せたようだ。
次はイングランド代表との一戦。「復帰してまず結果を出せたってことは大きいです。僕としては2連戦として考えていて、今日1戦目終えて、より相手のレベルも上がると思うので、2試合目（イングランド戦）を大事にしたいです」と、しっかりと結果を残すことだけを考えているとした。
日本代表vsイングランド代表は、現地時間3月31日の27時45分（日本時間、4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NEK ONE」でライブ配信される。
28日、日本は『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦。FIFAワールドカップ2026に出場する相手との対戦では、FW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）やMF佐野航大（NEC/オランダ）ら経験の少ない選手も先発出場した。
自身もケガから復帰し、間もない中での出場となった中、立ち上がり8分にはスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）の決定機をビッグセーブ。ボックス内の至近距離からフリーで放たれたシュートをなんとか防ぎ、守護神として大きな仕事をした。
実際には「左手で反応したっていう感じですね。本当に本能的というか」と、勝手に身体が反応したという鈴木。「自分の感覚としては、クラブでの試合よりも、（代表に）戻ってきていい感覚になってきている印象はあります。ゲームを通して、落ち着いてできました」と、自身のパフォーマンスを出せたようだ。
次はイングランド代表との一戦。「復帰してまず結果を出せたってことは大きいです。僕としては2連戦として考えていて、今日1戦目終えて、より相手のレベルも上がると思うので、2試合目（イングランド戦）を大事にしたいです」と、しっかりと結果を残すことだけを考えているとした。
日本代表vsイングランド代表は、現地時間3月31日の27時45分（日本時間、4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NEK ONE」でライブ配信される。
【動画】マクトミネイがビッグチャンスも、GK鈴木彩艶が立ちはだかる
🧤🧤これが日本の守護神だ🧤🧤— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 28, 2026
マクトミネイの至近距離シュートを#鈴木彩艶 が左手ひとつでビッグセーブ💥
大きな大きなプレーで先制点を与えない👏
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/1gvFhBJWGP