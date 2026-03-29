「本能的に…」5カ月ぶり代表戦でビッグセーブのGK鈴木彩艶、手応えを口に「いい感覚になってきている」

「本能的に…」5カ月ぶり代表戦でビッグセーブのGK鈴木彩艶、手応えを口に「いい感覚になってきている」