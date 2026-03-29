音楽グループ「DREAMS COME TRUE」（以下ドリカム）が音楽番組『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE』（NHK）に出演。番組内のスペシャルライブで、ヒット曲『うれしい！たのしい！大好き！』『大阪LOVER』『決戦は金曜日』などを披露した。

【画像を見る】義母の葬儀に参列した吉田。夫の横で優しく微笑む

冒頭、吉田美和（60）とドリカムのリーダーでベーシスト・中村正人（67）は手をつないで東京・NHKホールのステージに登場。まずは『うれしい！たのしい！大好き！ - DOSCO prime Version』で会場のボルテージを上げていった。

「吉田は昨年5月に60歳の還暦を迎えています。『うれしい！たのしい！大好き！』の終盤はダンサーとともにステップを踏みながら両手を左右に振るなど、年齢を感じさせないパワフルな姿を見せていましたが、歌声が以前と変わったとの指摘がネット上に相次ぎました」（芸能関係者）

SNS上では「声が全然出ていない」「久しぶりに見たら声の張りがない……」といった心配するコメントが見られたが、一方で吉田の年齢を踏まえて「還暦とは思えない体力と声量」「60歳なんだから、声量が落ちるのは仕方ない」などと理解を示す声も見られた。

そんな中、私生活ではロックバンド「THE＆」「FUZZY CONTROL」などで活動するJUONとの結婚14周年を迎えている。歌手で女優・りりィ（享年64）の長男で、ドリカムのサポートメンバーを務めていたJUONは、吉田より19歳下。母親のりりィと吉田は13歳差で、2012年3月の結婚当時は「姉さん婚」「年の差婚」などと話題になった。

それから吉田とJUONは公私ともに良好な関係が続いているようだ。

「2024年から2025年にかけて行われたドリカムのライブ『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024／2025』にサポートメンバーで出演したJUONは、自身のバンド『THE＆』のCD即売サイン会を同会場で行いました。

2月15日の大阪公演では、ドリカムのミュージシャン、パフォーマーがJUONの即売会へ応援に駆けつけたそう。『ベイビーズ』ことドリカムのファンやメンバーに受け入れられているのも、夫婦円満だからでしょう」（音楽関係者）

義母の葬儀で優しい笑顔を

2007年9月、吉田は事実婚をしていた映像ディレクター・末田健さん（享年33）と死別。その悲しみを乗り越え、JUONさんとゴールインを果たした。義母であるりりィさんとの関係も良好で、りりィさんが肺がんの闘病をしていた時にも、よく病室に見舞いに訪れていたという。

「仕事の合間を縫っては、車で片道3時間かけて千葉県鴨川市まで足を運んだとか。吉田さんはJUONさんと一緒に、甲斐甲斐しくりりィさんのお世話をしていたそうですよ。

りりィさんはふたりが『年の差婚』などと言われていたことについて"幸せならいいじゃない"と気にするそぶりもありませんでした。それに、嫁姑関係は上手くいっていて、最後は"姉妹"みたいな関係でした。

残念ながら、りりィさんは2016年11月11日に亡くなりました。後日行われた親族のみの密葬に吉田さんも参列されていて、優しい顔でJUONさんを見守る姿が印象的でした」（別の音楽関係者）

歌声の変化が話題になるなか、還暦を迎えた私生活の充実ぶりにも関心が集まっている。