逃げる子猫をガッチリ確保！ 止まらないママの愛情

YouTubeチャンネル「Kittens Ducklings Lovely」では、何度拒まれても一生懸命にわが子をグルーミングする母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ママ猫の愛が深い！」「とっても優しいお母さんだね」の声が続出しました。

【画像5枚】一生懸命育児してる姿がグッとくる！これが、話題になった「愛が深いお母さん猫」です！

注目を集めたのは「The mother cat embraces tightly the kitten that resists getting washed and attempts to escape.」という動画。画面は、ママ猫が子猫を丁寧にグルーミングしているシーンから始まります。

ハッと何かに気づき、駆け出すママ猫。向かった先にはもう1匹の子猫が。「見つかったニャ！」と逃げようとする子猫を、ママ猫はすかさず「つかまえたニャ〜ン」と抱きしめ、グルーミング開始です。

「やめてニャ！」 パンチ＆キックの猛抗議もへっちゃら

しかし子猫は「ママやめてニャ」「くすぐったいニャ！」とママ猫のお顔をキック、パンチ。どうやら、なめられるのが苦手のようです。

「やめてって言ってるニャ」と、ついにはママ猫のお顔を引っかいて猛攻撃。けれども、ママ猫は動じません。「もっときれいにしてあげニャいとね」と両手でぎゅっと抱きしめ、グルーミングを続けます。なんて献身的なんでしょう、母の愛は偉大ですね。

「ママにはかなわないニャ…」 ついに観念する子猫

最後、子猫はようやく抵抗をやめ、「ママにはかなわないニャン…」と諦めのお顔。ママ猫のされるがままになっていました。

動画の視聴者からは「なんて優しいお母さん」「これからも頑張ってね」と、ママ猫を称賛し応援する声が寄せられています。やんちゃなわが子と向き合い一生懸命育児するママ猫の姿を、ぜひ動画でチェックしてみてください。