福岡発の4ピースバンドniinaが、2026年3月28日（土）にESPエンタテインメント福岡 2F Live Hall EMYにてフリーライブを開催。このライブ上にてビクターエンタテインメントからのメジャーデビュー決定を発表した。

本公演は、3月初頭に発表されたバンド体制への移行後初のお披露目ライブとなり、多くの観客がその新たなスタートを見届けた。

ライブ本編の熱気が最高潮に達した終盤、niinaは“重大発表”として今後の展開を一挙告知。まず2026年5月13日（水）にMajor Debut EP『OURS』の配信リリースをもって、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビューすることが発表され、会場は歓喜の声に沸いた。

さらに、2026年4月1日（水）には、テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』の主題歌「人生ビート」をMajor Debut EP『OURS』から、先行配信リリースすることも決定。楽曲はドラマの世界観と深くリンクした、niinaの新たな代表曲となることが期待される。

加えて、メジャーデビューEPを引っ提げ、大阪、東京、福岡を巡るツアー＜Major Debut EP Release Tour “OURS”＞の開催も発表された。東京・大阪公演はゲストを迎えてのツーマン、地元 福岡公演はワンマンでの開催を予定しており、チケット先行受付もスタートしている。

バンド体制への進化、メジャーデビュー、そして初ツアーと歩みだしたniina。今後の彼らが描く物語に注目したい。

■配信シングル「人生ビート」

2026年4月1日 配信スタート ■＜niina Major Debut EP Release Tour “OURS”＞ 2026年6月26日（金）大阪 Live House Pangea

開場 18:30 / 開演 19:00

出演：ゲスト後日発表

お問い合わせ: 06-4708-0061 2026年6月28日（日）東京 下北沢 近道

開場 18:00 / 開演 18:30

出演：ゲスト後日発表

お問い合わせ: info@chikamichi-otemae.com 2026年7月3日（金）福岡 Live House INSA

開場 18:30 / 開演 19:00

出演：ONE MAN

お問い合わせ: キョードー西日本 0570-09-2424(11:00~15:00 月~土) 料金: 前売り \3,900＋1D／当日 \4,400＋1D チケット：オフィシャル先行 3/28(土)18:30〜4/12(日)23:59

https://l-tike.com/niina/

■niina -ALL SONGS- PLAYLIST

Spotify：https://open.spotify.com/playlist/3BxFewPoxUgJ7Mnhu2PJo8?si=CZiaV9x4RwO6bc24iHtx_A