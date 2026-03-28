肉の日限定！「肉屋の台所」和牛食べ放題に使える29％オフクーポンをゲットするチャンス《各店先着29人限定》

焼肉食べ放題専門店「肉屋の台所」8店舗では、2026年3月29日の肉の日に合わせ、対象の和牛焼肉食べ放題コースに使える「29％オフお食事券」を配布するキャンペーンを実施します。

飯田橋店や新宿店など8店舗が対象

この企画は、毎月29日の「肉の日」に合わせて実施されている恒例のイベントの一環です。対象店舗の営業開始から各店先着29人に、次回来店時に使えるお得な29％オフの食事券がもらえます。

対象となる食べ放題コースは以下の通り。●和牛焼肉食べ放題「肉屋の台所コース」●厚切りタン・和牛サーロイン含む「特選コース」●神戸牛・松阪牛も味わえる「極みコース」

各コースの通常料金から29％オフで利用可能（期間中適用）。料金は時期によって変動します。

実施店舗は以下の通り。

飯田橋店／五反田店／新宿店／新宿東口2号店／渋谷宮益坂店／渋谷道玄坂店／上野店／上野公園前店

肉屋の台所 Ginza Premium、とびうしは対象外です。

配布当日は利用できません。次回来店時から使用可能で、他の割引・サービスとの併用不可です。

配布枚数に達し次第、予告なく終了します。

焼肉好きはこのチャンスをお見逃しなく。

東京バーゲンマニア編集部