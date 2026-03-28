メインレースには武幸四郎氏、藤田晋氏が出演

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、28日午後8時40分から、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開催される海外競馬「2026ドバイワールドカップデー」を無料中継すると決定した。

ドバイのメイダン競馬場で行われるG1ドバイワールドカップ（ダート2000メートル）には、日本のフォーエバーヤング（牡5、矢作）が出走を予定している。

「ABEMA」では日本馬が出走予定のレースをはじめ、全レースの模様を無料中継する。パイロマンサー（牡3、吉村）とワンダーディーン（牡3、高柳大）が出走予定のG2UAEダービー、ルガル（牡6、杉山晴）が出走予定のG1アルクオーツスプリント、アメリカンステージ（牡4、矢作）が出走予定のG1ドバイゴールデンシャヒーン、ガイアフォース（牡7、杉山晴）が出走予定のG1ドバイターフなどが含まれる。

ドバイワールドカップでは特別ゲストに調教師の武幸四郎氏、フォーエバーヤングのオーナー・藤田晋氏を招き、スタジオトークを交えて中継する。同レースのみスタジオパートがあり、他レースは実況と現地映像のみとなる。実況は清水久嗣、進行は柴田阿弥が担当し、「追っかけ再生」機能を利用すれば好きな時間に視聴可能だ。

X上のファンは藤田氏のゲスト出演に驚き。「藤田さん登場か？こりゃABEMAも観ちゃうな」「まさかの藤田晋オーナーご本人登場」「これは絶対負けられないな」「現地に行けない代わりにとんでもない大物ゲストを持ってきましたね」「オーナー自らゲスト来るの強すぎる」などの声が上がった。

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（母の父コングラッツ）の血統で通算14戦11勝。総賞金は45億円を突破している。



（THE ANSWER編集部）