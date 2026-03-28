好調ホーネッツが5連勝…新人コン・カニップルが史上最年少で3ポイント250本成功

3月27日（現地時間26日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターでニューヨーク・ニックス相手に先取点こそ許すも、すぐさま追いついて逆転し、そこからリードを保持して114－103で下して5連勝を飾った。

この試合、ニックスは勝利できれば「NBAプレーオフ2026」出場を決めることができたが、次戦以降へお預けに。一方のホーネッツは、2021－22シーズン以来初のプレーイン・トーナメント参戦へ向けて前進。翌28日を終えて、イースタン・カンファレンス8位の39勝34敗とした。

ホーネッツでは、新人コン・カニップルが6本の3ポイントシュートを沈めていずれもチームトップの26得点11リバウンド8アシストと大暴れ。さらにラメロ・ボールが22得点5リバウンド6アシスト、ブランドン・ミラーが21得点8リバウンド3アシスト、マイルズ・ブリッジズが17得点5リバウンド3アシスト、コービー・ホワイトが17得点をマーク。

特にカニップル（20歳）は、今シーズンNBA最多となる253本の3ポイントを成功。新人の歴代最多成功数を更新し続けていて、NBA史上最年少で250本超えを達成している。

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